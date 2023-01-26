 

Дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста Норт дебютирует в кино

26.01.2023, 16:00, Разное
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Старшая дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста, 9-летняя Норт, нашла себе первую работу в Голливуде. По информации TMZ, юная звезда вместе со своим 7-летним братом Сейнтом дебютируют в кино. Они получили роли в предстоящем сиквеле “Щенячего патруля” (“PAW Patrol: The Mighty Movie”). Напомним, первая часть проекта увидела свет в 2021 году.

У Сэйнта, как сообщают журналисты, только эпизодическая роль. А вот Норт озвучит одного из трех главных персонажей. Голоса двум другим героям подарят 7-летняя звезда соцсетей Брайс Гонсалес и 10-летний актер Алан Ким, который в своем юном возрасте уже удостоился номинации на премию BAFTA.

Ким Кардашьян с дочерью Норт

Также в работе над сиквелом примет участие и сама Ким Кардашьян. Она вернется к роли Делорес. Пока одни фанаты уверены, что приглашение Норт тесно связано со статусом ее матери в мире шоу-бизнеса, другие настаивают, что дело не только в этом. Старшая дочь Ким и Канье весьма успешно ведет страницу в социальных сетях и демонстрирует различные таланты. Экс-супруги также воспитывают малышей Чикаго и Псалма. 

Несмотря на хорошие новости, в семье Кардашьян не все так гладко. Ким начал преследовать сталкер. Звезда заявила, что мужчина неоднократно приходил к ней домой и называл “женой”. Однажды преследователь даже отправил ей бриллиантовое кольцо и ключи от своего гостиничного номера. Ким уже подала на мужчину в суд.

Ким Кардашьян с сыном Сейнтом


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