Прокремлевское мнение: «Лицемерная и опасная игра» — поставка Киеву тяжёлых западных танков грозит миру третьей мировой войной

Потоки оружия из стран запада на Украину стали слишком бросаться в глаза, пишет главный редактор информационного ресурса InfoDuJour Марсель Ге. По его мнению, это становится всё опаснее для Европы, которая лицемерно утверждает, что не является стороной конфликта, однако поставляет оружие, средства и людей в зону боевых действий. После новостей об отправке Киеву американских и немецких тяжёлых танков существует реальная опасность разрастания конфликта до третьей мировой войны, предупреждает Ге.



AP

Всевозможные потоки оружия, поставляемого на Украину западными странами, стали слишком бросаться в глаза, констатирует главный редактор информационного ресурса InfoDuJour Марсель Ге.

Беспокойство Запада из-за трудностей с отслеживанием местонахождения этого оружия после его доставки и опасения, что его можно будет позже найти на чёрном рынке, заставили Владимира Зеленского провести «суровую чистку» в своей администрации, поражённой «коррупцией огромных масштабов», напоминает автор статьи.

Вскоре, после долгих колебаний относительно поставок Украине тяжёлого вооружения, Соединённые Штаты, рискуя стать соучастником конфликта, наконец-то сделали решительный шаг, согласившись отправить Киеву 34 танка Abrams следом за решением канцлера Олафа Шольца разрешить послать 14 танков Leopard. По данным украинского аналитического центра Centre for Economic Strategy общий объём западной помощи Украине в 2023 году может достичь в общей сложности $100 млрд, из которых более $40 миллиардов будут направлены только на нужды армии. «Это очень много», — замечает Ге.

По убеждению журналиста, западная «война по доверенности», между Россией и Украиной, становится всё более опасной для Европы, «которая ведёт лицемерную и опасную игру». «Как можно утверждать, что Франция, Германия, Великобритания и другие страны не находятся в состоянии войны с Россией, и в то же время отправлять оружие, средства и людей на театр военных действий?» — задаётся вопросом автор.

Помимо угрожающих заявлений российских военных в ответ на новости об отправке украинцам танков Abrams, существует реальная опасность разрастания конфликта до третьей мировой войны, предупреждает Ге.