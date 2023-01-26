Самый трендовый свадебный аксессуар 2023 года: как выбрать и вписать в свой образ невесты такие модные перчатки

Свадебные аксессуары позволяют подчеркнуть индивидуальность невесты с помощью уникальных деталей. Перчатки стали одним из трендов свадебной стилистики в 2023 году. Как органично вписать в образ невесты модные перчатки – расскажет эта статья.

Уместность аксессуара

Правила ношения перчаток диктует фасон платья и свадебный этикет. Не все свадебные платья хорошо сочетаются с перчатками, да и не все виды перчаток хорошо смотрятся в свадебном антураже. Важно соблюдать определенные стандарты, если вы хотите выглядеть также эффектно, как Рита Хейворт в «Гильде» или Одри Хепберн в «Завтраке у Тиффани». С точки зрения практичности подходящим аксессуаром перчатки станут на зимних и осенних свадьбах. Но в летнее время можно надеть полупрозрачные тюлевые перчатки, руководствуясь модными правилами. Лучше всего перчатки подходят к платьям с короткими рукавами или без рукавов. Правило простое: чем короче рукав, тем длиннее должны быть перчатки. Визуально длинные перчатки подчеркивают изящность рук, акцентируя внимания на кистях и запястьях. Если вы решили надеть платье с длинным рукавом, то следует остановить выбор на коротких или средних перчатках – например, коротких атласных с кружевной вышивкой.

Они подойдут к разным стилям свадьбы: классическому, винтажному, шику.

Протокол использования

Свадебный этикет гласит, что во время венчания невеста не должна быть в перчатках: их следует снять еще до входа в церковь и не надевать, пока церемония не окончится. Если же предстоит гражданская церемония, то во время обмена кольцами перчатки стоит передать подружке невесты вместе с букетом. Но иногда свадебные длинные перчатки имеют отверстие, через которое можно надеть обручальное кольцо, не снимая аксессуар. Их не обязательно носить во время банкета, но во время первого танца молодоженов перчатки будут смотреться уместно. Если вы решите надеть перчатки, то подружки невесты тоже должны быть в них. Разница только в длине аксессуара: предпочтение стоит отдать невесте. Вы можете предложить своим гостям дресс-код, который будет включать перчатки – эта идея хороша для зимних свадеб.

Примите во внимание и визуальный фактор: перчатки вообще не стоит надевать, если вы не хотите привлекать внимание к своим кистям. То же самое касается и других аксессуаров.

Виды свадебных перчаток

Вы можете выбрать одну из множества моделей. Если речь идет о длине, то существуют следующие виды перчаток:

длинные – до локтя; средние – подходят для французских рукавов; короткие – закрывают только кисть руки; варежки – оставляют пальцы видимыми.

Свадебные варежки или перчатки без рукавов стали самой популярной моделью этого сезона. Эти перчатки выполнены из белого кружева и закрывают костяшки пальцев, придавая образу невесты нежность и таинственность.

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Полупрозрачная эстетика и плотный дизайн делают руки визуально стройнее. Основные ткани, которые используются в изготовлении свадебных перчаток – фатин, плюмети, шифон, сетка, стрейч, нитки, натуральный шелк, кожа, бархат или вязаные крючком.

Популярными являются и модели из атласа, гладкие или украшенные бантами, цветами, бусинами, кружевом, жемчугом, стразами, золотыми и серебряными нитями. Например, укороченная модель из тюля плюмети, украшенная бусинами и рюшами на запястьях, внесет оригинальность в минималистичный образ невесты.

Перчатки будут частью образа, поэтому их длинна, ткань и оттенок должны гармонировать с платьем и обувью.

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Популярные модели

Вы можете выбрать свадебные перчатки исходя из актуальных моделей этого года. Винтажные перчатки с вышивкой на запястье идеально подойдут к наряду невесты в стиле 60-х годов.

Это может быть платье-миди с пышной юбкой и облегающим лифом или платье-футляр из гладкой ткани. Универсальный цвет слоновой кости и нежный цветочный фестон на запястье придают элегантности образу. Помните, что платье и перчатки должны быть выполнены в одном оттенке. Если вам нравятся оперные перчатки, то обратите внимание на модель из атласа с эффектной драпировкой, украшенные жемчугом на локтевом сгибе.

Перчатки подойдут к платью с тонкими бретелями или вообще без бретелей.

Выбор за вами

Самой актуальной моделью этого сезона стали длинные перчатки из тюля. Они привлекают внимание полупрозрачным дизайном, который создает авангардный образ. Такие перчатки хорошо подойдут для свадеб в стиле ретро, нулевых и гламура.

Если вы любите кружево, то образ отлично завершат длинные гипюровые свадебные перчатки. Они выделяются тонким плетением и прилегают к руке, словно вторая кожа. Длина выше локтя позволяет носить такие перчатки с платьем без бретелек или с палантином, если свадьба будет зимой.

Теперь у вас есть все шансы стать той самой невестой в перчатках, чей элегантный и нестандартный образ запомнят все гости на свадьбе. Перчатки придают определенный шарм и изысканность невесте, подчеркивая ее красоту в такой важный день.