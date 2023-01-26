 

Как поколение Z модернизировало классическую подводку глаз для более естественного образа

26.01.2023, 15:45, Разное
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Поколение Z называют «цифровыми людьми». В последние годы их становится все больше в социальных сетях, именно они задают тренды в моде, красоте и стиле. Миллениалы рвут на себе волосы: зуммеры модернизировали даже классический способ подводить глаза!

Мода на естественность

«Ты можешь взять мои узкие джинсы, ты можешь взять мою бахрому, но никогда не бери мою подводку для глаз!» – так миллениалы могут обыграть знаменитый хит Элвиса Пресли.

Но не пугайтесь – полностью отказаться от подводки зуммеры пока никого не призывают.

Они всего лишь подкорректировали тренд, чтобы образ выглядел более расслабленно и естественно.

«Старый способ подвести глаза состоит в том, чтобы провести толстую линию на верхнем веке и нарисовать резкий подъем кончика стрелки», – говорит блогер Меган Боуэн. Взамен она предлагает другой способ подвести глаза. «Проведите стрелку, начиная с нижней линии ресниц. Двигайтесь лайнером наружу и в сторону, а не вверх. Сохраните стрелку тонкой», – объясняет блогер.

Подводка поколения Z — отклонение от классического «кошачьего глаза». Теперь в моде графические линии или даже волнообразные стрелки.

Но вы можете придерживаться классического стиля: лучше быть самим собой, чем слепо следовать трендам.


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