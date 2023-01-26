Как поколение Z модернизировало классическую подводку глаз для более естественного образа
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Поколение Z называют «цифровыми людьми». В последние годы их становится все больше в социальных сетях, именно они задают тренды в моде, красоте и стиле. Миллениалы рвут на себе волосы: зуммеры модернизировали даже классический способ подводить глаза!
Мода на естественность
«Ты можешь взять мои узкие джинсы, ты можешь взять мою бахрому, но никогда не бери мою подводку для глаз!» – так миллениалы могут обыграть знаменитый хит Элвиса Пресли.
Но не пугайтесь – полностью отказаться от подводки зуммеры пока никого не призывают.
Они всего лишь подкорректировали тренд, чтобы образ выглядел более расслабленно и естественно.
«Старый способ подвести глаза состоит в том, чтобы провести толстую линию на верхнем веке и нарисовать резкий подъем кончика стрелки», – говорит блогер Меган Боуэн. Взамен она предлагает другой способ подвести глаза. «Проведите стрелку, начиная с нижней линии ресниц. Двигайтесь лайнером наружу и в сторону, а не вверх. Сохраните стрелку тонкой», – объясняет блогер.
Подводка поколения Z — отклонение от классического «кошачьего глаза». Теперь в моде графические линии или даже волнообразные стрелки.
Но вы можете придерживаться классического стиля: лучше быть самим собой, чем слепо следовать трендам.
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