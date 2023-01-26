 

Собянин и Матвиенко открыли фармацевтический завод в ОЭЗ “Технополис Москва”

26.01.2023, 15:42, Разное
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Производственная площадка “Велфарм-М” расположена на базе особой экономической зоны “Технополис Москва” в Зеленограде. Столица оказала полное содействие, чтобы построить и запустить завод в кратчайшие сроки, отметил мэр.

Собянин сообщил, что предприятие наладит выпуск препаратов, многие из которых не производились в России. В 2023-2024 годах на заводе запустят 10 линий для производства 300 наименований лекарств.

“Мощности “Велфарм-М” позволят ежегодно выпускать до 1,7 млрд таблеток, 180 млн твердых желатиновых капсул, порошки в объёме 45 млн саше, 1,7 млн флаконов лифилизированных продуктов, 24 млн флаконов глазных капель, 5 млн преднаполненных шприцев. На предприятии будет создано свыше 1 тыс. рабочих мест”, – рассказал градоначальник.

Для строительства завода государство выдало 1,5 миллиарда рублей льготных займов. Часть затрат на сумму более 1,6 миллиарда предприятию компенсирует столичный Фонд поддержки промышленности и предпринимательства.

Фармацевтический кластер в Зеленограде призван занять лидирующие позиции в России по объему выпуска лекарств. Собянин уточнил, что в технополисе будут производить 80% необходимых стране онкологических препаратов.

По словам мэра, фармкластер объединил девять ведущих производителей лекарств. Запущено уже шесть производств. В этом году откроют три, а в ближайшие годы – еще шесть предприятий.

“Объем производства вырастет в 15 раз. В общей сложности компании инвестировали в отрасль уже 25 млрд рублей”, – добавил Собянин.

Ранее градоначальник сообщил, что в технополисе “Москва” создано более 12 тысяч рабочих мест. Резидентами особой экономической зоны стали 90 компаний. Они производят медицинское оборудование, радиоаппаратуру, разрабатывают программное обеспечение, энергоэффективные решения, новые материалы и другую высокотехнологичную продукцию.


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