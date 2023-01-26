Скандальной беглянке Пугачевой нашли достойную замену: Кутить и жуировать в бане
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Отъезд Народной
артистки РФ и некогда любимицы публики Аллы Борисовны Пугачевой вслед за
супругом стал сильным ударом по репутации звезды. За все время эмиграции ей
пришлось столкнуться и с критикой коллег, и с осуждением поклонников. Особо
яростные патриоты так и пишут ей в Сети — скандальной беглянке больше нет места
в России.
В обществе горячо
идут споры — кто же займет место Примадонны в отечественном шоубизнесе? Кажется,
ответ нашелся в неожиданном месте. Поклонники спортивных событий нашли достойную
замену Алле Пугачевой. Роль отдали… Дмитрию Губерниеву.
В своем
микроблоге комментатор и ведущий поделился любопытной фотографией. Рыжий
кудрявый парик, бесформенный наряд и надменное выражение лица — практически
Алла Борисовна. Подписчики блога тут же отреагировали на публикацию и обсыпали
Губерниева комментариями.
“Вылитая
Пугачева”, “АллаБорисна”, “Класс Класс!!! Какая молодая
Алла!!” — пошутили под фотографией.
Сам же Дмитрий никак
не отреагировал на комментарии об Алле Пугачевой, а просто поделился своими
планами на вечер.
“А я в
бане!!! Потом кутить и жуировать…”, — лаконично заметил мужчина.
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