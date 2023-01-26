Скандальной беглянке Пугачевой нашли достойную замену: Кутить и жуировать в бане

Отъезд Народной

артистки РФ и некогда любимицы публики Аллы Борисовны Пугачевой вслед за

супругом стал сильным ударом по репутации звезды. За все время эмиграции ей

пришлось столкнуться и с критикой коллег, и с осуждением поклонников. Особо

яростные патриоты так и пишут ей в Сети — скандальной беглянке больше нет места

в России.

В обществе горячо

идут споры — кто же займет место Примадонны в отечественном шоубизнесе? Кажется,

ответ нашелся в неожиданном месте. Поклонники спортивных событий нашли достойную

замену Алле Пугачевой. Роль отдали… Дмитрию Губерниеву.

В своем

микроблоге комментатор и ведущий поделился любопытной фотографией. Рыжий

кудрявый парик, бесформенный наряд и надменное выражение лица — практически

Алла Борисовна. Подписчики блога тут же отреагировали на публикацию и обсыпали

Губерниева комментариями.

“Вылитая

Пугачева”, “АллаБорисна”, “Класс Класс!!! Какая молодая

Алла!!” — пошутили под фотографией.

Сам же Дмитрий никак

не отреагировал на комментарии об Алле Пугачевой, а просто поделился своими

планами на вечер.

“А я в

бане!!! Потом кутить и жуировать…”, — лаконично заметил мужчина.