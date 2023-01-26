 

Песенка спета: Растерзанного разъяренной толпой Слепакова отправили на проверку после гибели

26.01.2023, 15:40, Разное
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Некогда очень известный в России комик, прославившийся ироничными песнями под гитару, серьезно оскорбил своих соотечественников. Артист уже довольно давно переехал в Израиль и, сидя за бугром, стал поливать грязью годами кормившую его страну. Но сейчас, кажется, Семен Слепаков перешел все границы!

В одной из последних песен музыкант поглумился над гибелью российских солдат, чем не на шутку разгневал народ. Разъяренная толпа буквально растерзала вякающего непотребства артиста на просторах Интернета: люди называют его предателем и даже просят лишить гражданства.

Исполнив эту песню Семен Слепаков, возможно, подписал себе приговор. Ведь после гибели российских солдат, о которой он спел, его призвали отправить на проверку в Следственный Комитет. Как пишет URA.ru, с такой просьбой выступил фонд защиты национального исторического наследия.

Как сообщает RT, ссылаясь на сообщение фонда, посыл стихов, сочиненных экс-резидентом Comedy Club, оскорбляет чувства патриотизма его соотечественников, которые, к слову, не боятся в столь непростое время пожертвовать самым дорогим. Ранее организация, по данным телеканала “360”, обращалась в Минюст РФ с просьбой признать комика иноагентом.

Так что, теперь оскандалившемуся юмористу грозит уголовное дело по статье “Публичная дискредитация ВС РФ”. Очевидно, что на фоне просьб о доследственной проверке и лишения гражданства, на родине песенка Семена Слепакова спета.


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