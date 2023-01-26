Стало известно, связана ли продолжительность жизни с весом человека

В рамках новой исследовательской работы ученые проанализировали организм и продолжительность жизни полных и худых добровольцев, чтобы выяснить, действительно ли лишний вес связан с высоким риском возникновения проблем со здоровьем.

Научные сотрудники Японского общества по изучению ожирения тщательно изучили индекс массы тела у участников эксперимента старше 40 лет. Авторы работы были намерены выяснить, связан ли вес добровольцев с продолжительностью жизни.

Результаты удивили ученых. Оказалось, что наибольшая продолжительность жизни наблюдалась у людей, индекс массы тела которых незначительно превышает стандартные показатели.