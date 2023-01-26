 

Минздрав предложил россиянам бесплатно обменять иностранные препараты на отечественные аналоги

26.01.2023, 15:33, Разное
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Министерство здравоохранения представило программу поддержки отечественных фармацевтов.

По мнению специалистов ведомства, необходимо создать привлекательный образ российских лекарств и показать их преимущества над импортными.

– У отечественных препаратов есть главное преимущество – они дешевле, пусть и не всегда, но помогают. Всё же необходимо понимать, что наши фармацевты заинтересованы в качестве, ведь делают лекарства для соотечественников, а западные препараты мы покупаем исключительно из-за их положительного имиджа. Это обычное плацебо, – заметил замминистра здравоохранения Егор Волынченко.

В рамках программы в аптеках установят отдельные боксы, где после консультации с провизором у покупателя появится возможность сдать импортный препарат и бесплатно обменять его на отечественный аналог.

– Когда мы убедимся, что население готово переключиться полностью на отечественные лекарства, импорт будет прекращён, – подчеркнул чиновник.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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