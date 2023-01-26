 

Мнение: Украина готовится к наступлению?

26.01.2023, 15:31, Разное
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На 1 января 1990 года в Вооруженных Силах СССР было 63 900 танков. Из которых порядка 5000 танков Т-80, и столько же – Т-72.

В Казанском танковом училище мы изучали Т-80.

Однажды на семинаре по военной истории то ли в 1983 то ли в 1984 году, точно уже и не помню, я спросил преподавателя полковника Галицина:

– У нашей страны – оборонительная доктрина, но в Вооруженных Силах СССР – самое большое количество танков в мире. В нашей программе тактической подготовки две трети занятий приходятся на изучение тактики танковых подразделений в наступательных операций и лишь треть – на тактику в  оборонительных боях. То есть приоритет – наступление. Нет ли тут противоречия оборонительной доктрине СССР?

– Лучшая оборона – это наступление – отшутился полковник Галицин.

И предложил мне остаться после занятий. А когда мы остались в аудитории одни, офицер посоветовал мне никогда не задавать таких вопросов. Ни публично, ни во время кухонных посиделок.

Почему-то вспомнился этот эпизод учебы в Казанском танковом, когда пришла весть о поставках на Украину американских танков Abrams, британских танков Challenger, немецких танков Leopard, советских Т-72…

Зачем Украине танки? Что бы перейти в наступление?

И почему в России много пишут про бесполезность танков на Украине?

Потому что исходят из того, что Украина как оборонялась, так и дальше будет обороняться, даже не помышляя о переходе в контрнаступление?

Источник: Ирек Муртазин


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