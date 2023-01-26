Скандалы: Заехали в тупик

Какие дорожные проекты правительство отложило в долгий ящик

Правительство РФ сократило или отложило финансирование ряда крупных дорожных проектов. Среди них маршрут: новое кольцо вокруг Петербурга, маршруты которые должны были соединить Китай и Европу, а так же Урал и Сибирь с черноморским побережьем. Для этих строек сейчас не время.

Правительство РФ актуализировало свое распоряжение, выпущенное летом 2022 года. В нем — список всех дорожных проектов, которые намерен финансировать федеральный бюджет до 2027 года.

Еще летом на ряд объектов деньги были, но сейчас вместо строительства, власти готовы финансировать только проектирование и то, через год-два. Так, существенно урезано финансирование двух связанных друг с другом проектов. Магистрали «Меридиан» и Юго-Западной хорды Екатеринбург-Самара-Краснодар.

«Меридиан» обсуждают уже больше 10 лет. Изначально это был полностью частный проект, который должен был стать платной трассой, соединяющей Китай и Европу. Предполагалось, что дорога станет частью маршрута Шанхай – Гамбург. В Россию она должна была войти в Оренбургской области, выйти – в Белоруссии. Заявлялось, что движение по трассе будет выгоднее, чем отправка грузов морем через Суэцкий канал. Проект оценивали в 600 млрд рублей. Но сейчас транзит Китай – Европа через Россию маловероятен по политическим соображениям. В 2022 году прозвучало предложение завернуть «Меридиан» к югу и вывести на Каспий, тем самым соединив Китай и Иран, а далее — Ближний Восток. Здесь проект «Меридиан» пересекается с Юго-Западной хордой Екатеринбург-Самара-Краснодар – это платная трасса, которая должна напрямую соединить Урал и Сибирь с курортными территориями юга России. Предварительно стоимость хорды оценивалась около 3 трлн рублей. Об этой дороге только говорят, но сейчас она отчасти пересекается с «Меридианом» и их рассматривают в связке. Скорее всего, если их и будут реализовывать, то выведут некое общее арифметическое.

Еще один долгострой, который снова отложили – это второе кольцо вокруг Санкт-Петербурга – КАД-2. Существующая кольцевая уже на пределе пропускной способности. Второе кольцо обещали сдать еще в 2020 году. Летом пресс-служба правительства Петербурга заявляла о планах запустить дорогу к 2027 году. Было несколько вариантов трассировки. Но в итоге проекта пока нет и ближайшие годы не будет .Правительство отодвинуло финансирование проектных работ на 2027 год. Кроме того, отложено проектирования развязки, которая соединит платную дорогу М-11 «Нева» Москва — Санкт-Петербург и аэропорт «Пулково».

«Порезали» несколько проектов работы по устранению «узких мест» на федеральных магистралях вокруг Москвы, которые тормозили движение. Уменьшили финансирование финансирование обхода Орехово-Зуево в Подмосковье и южного обхода Краснодара. Оба проекта получат по полтора миллиарда, этих денег хватит только на проекты.

Кроме того сдвигается финансирование ремонта нескольких трасс в столичном регионе. Участок М-1 «Беларусь» в районе Кубинки начнут ремонтировать только в 2025 году. Сдвигается ремонт участка М-3 «Украина» на подъезде к Малоярославцу. Кроме того, отложено финансирование проектных работ обустройства трассы М-7 «Волга», которые предполагают обход шести населенных пунктов, в том числе Набережных Челнов.

Трасса Москва – Казань подорожала на 100 млрд

Но в обновленном плане есть регионы, которые не только не потеряли финансирование, но даже получили дополнительные деньги. Например, в списке объектов появились проекты обходов Хасавюрта и Дербента, которых летом в очереди на финансирование еще не было. Это тоже часть новой направленности Российской логистики – в сторону Ирана и Ближнего востока.

Больше денег потратят на причерноморскую зону – обход Адлера за полгода подорожал на 20 млрд и теперь стоит 70 млрд рублей. Дороже стал проект обхода Тольятти с мостом через Волгу.

Кроме того уточнилась сумма затрат на пожалуй, единственный грандиозный дорожный проект – скоростной дороги Москва — Нижний Новгород – Казань. Этот участок международного транспортного коридора Европа «Западный Китай» обойдется в 900 млрд рублей. Еще летом называлась сумма в 800 млрд. Кроме того, полным ходом идет строительство продолжения этой трассы от Казани до Екатеринбурга и Тюмени, которая дублирует сложный горный участок трассы М-5 «Урал», которую водители называют «дорога смерти».

В правительстве РФ отметили, что в денежном выражении, план дорожных работ не изменился, как и летом затраты планируются на уровне 13 триллионов рублей.

«Объём средств федерального бюджета, которые планируется направить на модернизацию, расширение и строительство автотрасс, составит более 5 трлн рублей. При этом общий объём финансирования плана с учётом средств из Фонда национального благосостояния, региональных бюджетов и внебюджетных источников превысит 13 трлн рублей», — сообщали в Правительстве РФ.

Александр Дыбин

Оригинал материала: “Новые Известия”