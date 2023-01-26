Врио постпреда России: Досье на Одессу в ЮНЕСКО отчасти было из Wikipedia и цитат блогеров

Досье на Одессу как объект исторического наследия ЮНЕСКО было частично составлено из цитат блогеров и Wikipedia, многие подлинные документы задействованы не были, сообщила врио постоянного представителя РФ при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко.

По словам Довгаленко, за решением ЮНЕСКО стояли покровители Украины, а именно итальянские и греческие эксперты, составившие досье частями из полностью скопированных статей тревел-блогеров и Wikipedia, а архивы Одесской области или паспорта культурного наследия и памятников не были задействованы при составлении заявки города, передает РИА «Новости».

Она добавила, что именно в этом состояли претензии российской стороны.

Ранее российский МИД заявил, что украинский режим представляет угрозу для Одессы, о чем свидетельствует не только снос памятников, но и размещение в портовой зоне военных объектов.

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