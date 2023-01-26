«Укрэнерго» заявила о повреждении российскими ракетами гражданского энергетического оборудования на юге, западе и в центре Украины
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В центральной, южной и юго-западной частях Украины повреждено энергетическое оборудование, сообщила национальная энергокомпания «Укрэнерго».
В Днепровском регионе на одном из энергообъектов основное высоковольтное оборудование уничтожено, добавили в компании, передает ТАСС.
В энергосистеме страны наблюдается значительный дефицит, проблемы есть на юге, включая Одесскую область. Аварийные отключения вводятся по всей украинской территории, постепенно регионы возвращаются к графикам отключений.
Энергохолдинг ДТЭК отметил, что аварийные отключения действуют в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.
Ранее «Укрэнерго» отключила генерирующий блок на одной из ТЭС страны из-за аварийного ремонта.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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