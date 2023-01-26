 

«Укрэнерго» заявила о повреждении российскими ракетами гражданского энергетического оборудования на юге, западе и в центре Украины

26.01.2023, 15:04, Новости дня
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В центральной, южной и юго-западной частях Украины повреждено энергетическое оборудование, сообщила национальная энергокомпания «Укрэнерго».

В Днепровском регионе на одном из энергообъектов основное высоковольтное оборудование уничтожено, добавили в компании, передает ТАСС.

В энергосистеме страны наблюдается значительный дефицит, проблемы есть на юге, включая Одесскую область. Аварийные отключения вводятся по всей украинской территории, постепенно регионы возвращаются к графикам отключений.

Энергохолдинг ДТЭК отметил, что аварийные отключения действуют в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

Ранее «Укрэнерго» отключила генерирующий блок на одной из ТЭС страны из-за аварийного ремонта.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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