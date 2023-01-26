Пригожин предложил Стрелкову отправиться на фронт в ЛНР
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Основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин предложил бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) отправиться на фронт в ЛНР, чтобы использовать свой боевой опыт, сообщила пресс-служба Пригожина.
Пригожин пригласил Стрелкова на фронт, «чтобы проверить правильность его позиции и использовать, как он заявлял, его боевой опыт», говорится в Telegram-канале пресс-службы основателя ЧВК «Вагнер».
«Предлагаю ему прибыть на территорию ЛНР для назначения на руководящую должность, согласно его компетенции, в одно из штурмовых подразделений», – сказал Пригожин.
Он добавил, что не сможет предложить ему высокую должность, поскольку для этого «необходимо показать свои возможности».
Стрелков ранее сообщил НСН, что Пригожина не нужно допускать в публичное поле. «Я считаю, что заявления Пригожина свидетельствуют о том, что человек с его бэкграундом уголовника и прислуги не должен допускаться в публичное поле РФ, чтобы не демонстрировать свойства его характера», – сказал он.
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