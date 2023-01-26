 

Эксперт утверждает, что Xiaomi и Honor возобновят работу в России

26.01.2023, 14:55, Разное
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Ожидается, что китайские производители смартфонов Honor и Xiaomi вернут полномасштабное присутствие в России. Однако они могут опасаться санкций. Сергей Тростянский (заместитель директора НТИ Центра компетенции по большим данным МГУ), поделился своими мыслями с РИА Новости.

Ранее газета “Известия” сообщила, что Honor и Xiaomi наняли российских сотрудников. По данным корреспондента РИА Новости, на сайте HeadHunters, среди прочих, была размещена вакансия менеджера по работе с клиентами Honor. В описании вакансии говорится, что вы будете продавать продукцию Honor в РФ розничным продавцам.

Honor и Xiaomi очень важны на российском рынке. Тростянский заявил, что обе компании не боятся возможности введения вторичных санкций и намерены возобновить полноценное российское присутствие. Это свидетельствует о том, что китайские компании изменили свое отношение к ситуации на российском рынке и западным санкциям в отношении России, считает эксперт.

Honor и Xiaomi официально не объявляли о своем уходе из России. В мае прошлого года газета Wall Street Journal сообщила, что некоторые китайские компании, включая Xiaomi, временно приостанавливают поставки в Россию из-за санкций американских поставщиков. В июне три источника на рынке рассказали РИА Новости, что Honor приостановила официальные поставки из РФ с марта.


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