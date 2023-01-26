 

Замглавы Минобрнауки Кирьянова назвала уход из России IT-экспертов проблемой

26.01.2023, 14:55, Разное
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Дарья Кирьянова, заместитель главы Министерства образования и науки, назвала проблемой выезд IT-специалистов за пределы России. Как пишет РИА Новости, об этом она заявила на круглом столе в Совете Федерации.

По ее мнению, нынешние меры недостаточны для решения проблемы. По сообщениям, российский IT-бизнес также начал покупать юридические лица в Индии и создавать совместные предприятия с индийскими компаниями, чтобы получить доступ к индийскому рынку госзакупок. По данным газеты, Индия стала крупнейшим новым рынком для российских IT-компаний к 2022 году из-за введения санкций. Среди них много таких компаний, как “Скат”, Quantum Communications и “Геоскан”, а также технологические компании ассоциации “ИТЕРА”.

Источник в отрасли также отмечает, что многие индийские компании с 2022 года тайно едут в Индию, чтобы избежать санкций.

По сообщению “Коммерсанта”, российская компания VisionLabs, разрабатывающая системы распознавания лиц, была приобретена “НИС ГЛОНАСС” для покупки их индийской дочерней компании NIS Glonass Private Limited. Эта фирма занималась мониторингом и контролем городского транспорта.


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