Трутнев рассказал о темпах роста инвестиций Arctics

По словам вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, темпы роста инвестиций в арктический регион РФ составляют 25%.

На Дальнем Востоке темпы роста значительно выше, чем в среднем по России. В интервью телеканалу НТВ Трутнев заявил, что темпы роста инвестиций в Арктике на 25% выше, чем на Дальнем Востоке. Арктика слаборазвита, сурова и очень холодна в климатическом отношении, но при этом чрезвычайно красива и богата ресурсами, сказал он.

Сегодня здесь реализуется множество масштабных проектов. Арктика сегодня является предпочтительной зоной. Почти вся Арктика стала предпочтительной зоной. “И проекты возникают, и строятся там”, – сказал вице-премьер.

Трутнев ранее сообщал, что в 2022 году инвесторы вложат в дальневосточные проекты 537 млрд рублей.