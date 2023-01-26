 

Джерард Батлер чуть не убил Хилари Суонк во время съемок откровенной сцены

26.01.2023, 14:37, Разное
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Съемки фильма — сложный и кропотливый процесс, который порой выходит из-под контроля. Одна из таких стрессовых ситуаций произошла во время производства картины “P.S. Я люблю тебя” с Джерардом Батлером и Хилари Суонк. Съемки эротической сцены могли стать последними для голливудской актрисы. Об этом Батлер рассказал в интервью Дрю Бэрримор.

По сюжету фильма главный герой, роль которого и исполнил актер, танцует для своей возлюбленной стриптиз и получает удар зажимом от подтяжки. Однако на съемках металлическая застежка пролетела мимо Батлера и попала прямо в лицо его партнерше. 

Застежка со свистом пролетела мимо меня прямо в голову Хилари, я буквально порезал ее, – признался Джерард.

По словам Батлера, все произошло очень быстро, буквально ”меньше, чем за три секунды”. Суонк оперативно доставили в больницу. Батлер же остался в одиночестве и заплакал. 

Представьте огромную студию, мгновенно опустевшую. А я остался там один в трусах и ботинках и начал плакать. Я напугал Хилари Суонк. Я чуть не лишил ее глаза! Я чувствовал себя полнейшим дураком еще дня два. 

Скоро в жизни 48-летней Хилари Суонк произойдут ошеломляющие перемены: она готовится впервые стать мамой. О своей беременности близнецами актриса сообщила в октябре прошлого года. Точная дата родов неизвестна, но, предположительно, малыши появятся на свет летом. С августа 2018 года обладательница “Оскара” и “Золотого глобуса” замужем за Филипом Шнайдером. Спустя полтора года после знакомства пара обручилась, еще через два — сыграла свадьбу. 


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