Фанаты вызвали полицию к дому Бритни Спирс — что произошло

Поклонники начали по-настоящему переживать за эмоциональное и психическое состояние Бритни Спирс. По информации TMZ, они даже вызвали полицию к дому популярной поп-певицы. Представители правоохранительных органов рассказали, что в отдел начали поступать многочисленные звонки с просьбой проверить, все ли в порядке с исполнительницей.

Фанаты сообщили, что Спирс седьмой раз за полгода удалила аккаунты в социальных сетях без объяснения причин. Ее подписчики забеспокоились, а потом предположили, что знаменитость могла пойти на этот шаг не по своей воле, а под чьим-то давлением. Например, если раньше поп-диву официально опекал отец, теперь “взять певицу в заложники” мог ее муж Сэм Асгари, считают поклонники.

Они также напомнили правоохранителям о недавнем случае, когда певица устроила скандал в ресторане. Тогда звезду возмутило, что другие посетители заведения обращают на нее слишком много внимания, и от переживаний у нее сдали нервы. Как только Спирс начала ругаться, ее 28-летний супруг сразу же покинул заведение.

Как сообщают американские таблоиды, накануне поздним вечером к дому певицы действительно подъехали несколько полицейских автомобилей. Позднее в прессе сообщили, что внутри все было тихо и спокойно, а Сэм и Бритни чувствовали себя хорошо.

Бритни Спирс регулярно шокирует фанатов откровенным контентом в социальных сетях. Из-за этого ее 17-летние сыновья Шон и Джейден держатся подальше от матери и пока не спешат с ней видеться. Но Бритни не теряет надежды.