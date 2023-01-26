Поставки «Абрамсов» Украине могут затянуться на месяцы и даже годы

Отправка самых современных американских танков Киеву может занять неопределённый период, пишет NBC. По утверждению телеканала, всё дело в том, что США собираются передать ВСУ бронемашины не из своих запасов, а произвести новые.

Всего несколько минут назад президент Байден объявил, что Соединённые Штаты готовятся отправить на Украину 31 передовой танк М1 «Абрамс». Президент заявляет, что США также обучат военных ВСУ управлению бронетехникой, но настаивает на том, что это не наступательный шаг против России.

С нами на связи из Вашингтона главный корреспондент NBC News в Белом доме Питер Александер. Питер, рады вас видеть. Можно без преувеличения сказать, что Белый дом совершил ошеломительный поворот на 180 градусов. В течение нескольких месяцев власти уверяли, что танки «Абрамс» слишком сложны для использования на Украине, что возникнут трудности с обучением. Так что же изменилось и когда именно мы сможем увидеть эти танки на поле боя, Питер?

ПИТЕР АЛЕКСАНДЕР, старший корреспондент NBC в Белом доме: Да, Вики, как вы знаете, это лучший танк, который США могут передать Украине прямо сейчас. Как вы заметили, их общее количество составляет 31, и решение об их отправке последовало после того, как немецкие власти объявили о том, что они поставят 14 своих танков. Они не так впечатляющие, как эта конкретная машина («Абрамс». — ИноТВ), но всё же речь идёт о значительном усилии.

Туда (на Украину. — ИноТВ) отправятся десятки танков. Но США не собираются поставлять машины из своих запасов, вместо этого производители займутся их созданием. Это означает, что могут пройти месяцы, если не годы, прежде чем эти танки «Абрамс» попадут на передовую. Белый дом настаивает на том, что они собираются использовать это время, чтобы обучить украинцев управлению этой по-настоящему сложной техникой.

Те, кто находится в Пентагоне и вокруг него, скажут вам, что это может повлиять на ситуацию на поле боя прямо сейчас, поскольку данный танк действительно способен подойти к линии фронта, где русские построили свои укрепления, и помочь прорвать её, в то время как украинцы пытаются предотвратить продолжающееся наступление. И внимание приковано к весне, когда, по мнению многих, ситуация снова наберёт обороты. Вики?

Питер, вы сказали: месяцы, если не годы. Очень интересная стратегия. Буквально сегодня высокопоставленный российский чиновник заявил, что, если США отправят танки на Украину, Москва расценит это как «откровенную провокацию», а некоторые предупреждают, что этот шаг может втянуть нас в конфликт. Как Белый дом реагирует на эти опасения?

ПИТЕР АЛЕКСАНДЕР: Что ж, Белый дом говорит, что США действуют по соглашению со своими союзниками, включая Германию. Очевидно, что таким образом НАТО пытается продемонстрировать своё единство. Но президент Байден поспешил сообщить, что помощь, которую США предоставляет Украине сейчас, не является наступательной угрозой. Это попытка снизить напряжённость в отношениях с Россией. Но ясно, что ситуация только продолжает (обостряться. — ИноТВ).

Главный корреспондент NBC News в Белом доме Питер Александер. Всегда рады вас видеть, Питер. Спасибо.

Дата публикация 26 января 2023 года.