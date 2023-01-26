Поймавший Маркл за испражнением в кустах Принц Гарри в шоке: не ожидал
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Любовная история
Принца Гарри и Меган Маркл долго не могла начаться из-за несовпадающих
графиков. И если первые два свидания прошли в привычном для всех парочек
формате, то третье… Ради него влюбленным пришлось отправиться на другой
континент — в африканскую Ботсвану. Эта страна всегда была особенным местом для
сына Чарльза и Дианы. Именно там Принц Гарри и узнал Меган Маркл максимально близко.
Во время
пятидневной поездки у девушки не было никаких удобств. Минимум одежды,
отсутствие душа, а порой даже туалета. Однако, Меган Маркл оказалась более неприхотливой,
чем можно было бы ожидать. Между сохранением образа “Принцессы” и
своим здоровьем, она выбирала второе, поэтому и туалет организовывался “по-ситуации”.
Поймавший Маркл за
испражнением в кустах Принц Гарри был в шоке —он не ожидал, что хрупкая девушка
будет так выносить минусы поездки. Именно во время путешествия рыжеволосый
наследник увидел, какой приземленной может быть голливудская красавица.
“Она вытирала
лицо детскими салфетками и с радостью отправлялась в лес”, — так отзывались
о герцогине Сассекской друзья по поездке, написавшие книгу “В поисках свободы”.
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