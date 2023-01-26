 

Шалун: бегающий без штанов 48-летний Стычкин вызвал оторопь у старушки

26.01.2023, 14:15, Разное
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“Кинопоиск” представил фильм о приключениях сыщика Эраста Фандорина в альтернативной России. Евгений Стычкин, который сыграл в экранизации романа Бориса Акунина (Григорий Чхартишвили признан иноагентом, является Британским подданным) придуманного для кино персонажа – премьер-министра Дмитрия Орлова, стал героем соцсетей и таблоидов еще до выхода ленты.

Во время съемок фильма Стычкин случайно предстал перед посетителями Мраморного дворца в Санкт-Петербурге без штанов. Актер прокомментировал этот эпизод ведущим драйв-шоу “Поехали” на “Авторадио” Денису Курочкину и Ивану Броневому.

“Кино требует очень быстрых решений, быстрых переодеваний, – объяснил случившееся Евгений. – Времени на то, чтобы бежать до каравана и там переодеваться, не было. Мне нашли место поблизости. И я, естественно, не размышляя о том, где я и что это за место, забежал туда и переоделся. Сначала меня смутила одна очаровательная пожилая дама, которая на меня внимательно смотрела. По ее виду я понял, что это служительница музея. Рядом с ней стояли еще люди. И это была не массовка, не наша группа, а какая-то экскурсия… Судя по всему, они получили чуть больше, чем заплатили”.


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