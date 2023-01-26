 

В Казахстане отказываются продавать автомашины KIA гражданам России

26.01.2023, 14:12, Разное
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Сегодня стало известно, что произведенные автомобили Kia не смогут отправлять из заводов в Казахстане на российский рынок.

В частности, проводится работа по формированию дополнительных ограничений, препятствующих выполнению параллельного импорта. Сотрудники дилерских центров в Казахстане указали, что российские компании уже выкупили внушительную часть машин, из-за чего местные клиенты не могут подобрать для себя интересующую модель, отсутствующую в наличии. Таким образом, граждане страны, имеющие российский паспорт, не смогут оформить автомобиль в количестве более 1 экземпляра в год.

Следует отметить, что огромное количество россиян выразили заинтересованность в покупке нового кроссовера Kia Sportage, который собирают на заводе в Казахстане.


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