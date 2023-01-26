Скандалы: Повелители «человейников»

На ипотечном пузыре зарабатывают экс-сенатор Гордеев и брат губернатора Воробьёва

За последние три года цены на жильё выросли на десятки процентов, а в некоторых регионах почти удвоились. И это несмотря на рекордные объёмы сдачи новостроек. Ситуация выглядит нелогичной с точки зрения рыночных законов. Возможно, этот жилищный парадокс объясняется чьим-то мощным лоббизмом?

Многие эксперты сходятся во мнении, что причиной перекоса на рынке жилья стала государственная программа льготной ипотеки. ЦБ уже не первый год старается обуздать аппетиты строителей и банкиров, показывая рост числа «плохих» кредитов и предрекая ипотечный кризис. Однако Минстрой вновь успешно продавил продление программы до июня 2023 года. Ситуация понятна: возможный ипотечный обвал станет головной болью именно для ЦБ, которому, вероятно, придётся спасать жадных банкиров. Тем временем строительные магнаты благополучно осваивают хлынувший на рынок жилья поток денег. Кому достаются самые жирные куски? За крупнейшими застройщиками стоят вполне конкретные люди.

ПИК бывшего сенатора

Один из крупнейших застройщиков в сфере «доступного» жилья – группа ПИК.

Главной публичной фигурой компании является миллиардер из шестого десятка списка «Форбс» и экс-сенатор Сергей Гордеев. Известно, что на него записано около 60% акций, остальные бенефициары не раскрываются. Гордеев ярко засветился в столичной бизнес-среде ещё в 90-е, когда подконтрольная ему компания «Росбилдинг» агрессивно вела недружественное поглощение активов. Через манипуляции с акциями и долговыми бумагами брались под контроль самые разные предприятия – от фабрик до магазинов, – обладающие привлекательной недвижимостью. Затем бизнес уничтожался ради перепродажи земли и строений. Мэр Лужков даже открыто обвинял «Росбилдинг» в подрыве промышленного потенциала столицы.

Судя по материалам агентства «Новый день», ещё в пору работы в «Росбилдинге» Сергей Гордеев мог иметь контакты с адвокатом Андреем Макаровым, который затем стал депутатом Госдумы и возглавил комитет по бюджету. Адвокатское бюро «Андрей Макаров и Александр Тобак» было зарегистрировано по тому же юридическому адресу, что и пул юрлиц, связанных с «Росбилдингом», а затем и группой ПИК. Агентство также связывает семью Макарова и советника президента «Росбилдинга» Михаила Черкасова общим бизнесом в Кемеровской области (Макаров короткое время работал там вице-губернатором).

В 2005 году Гордеев отмежевался от «Росбилдинга» и стал сенатором. В верхней палате парламента он наверняка оброс нужными связями. Например, вместе с Оганесом Оганяном Сергей Гордеев представлял Пермский край, впоследствии Оганян стал представителем сената в Национальном банковском совете (НБС) – коллегиальном органе управления ЦБ. Здесь, немного забегая вперёд, нельзя не упомянуть о примечательном совпадении: в 2014 году ЦБ станет крупнейшим акционером группы ПИК. Предположительно, ЦБ получил бумаги в залог от какого-то другого банка. Однако, как теперь уже известно, в конце концов акции были консолидированы в руках Гордеева. Нужно оговориться, что сейчас Оганес Оганян в НБС не входит, но зато одно из девяти кресел там занимает депутат Андрей Макаров.

В сенате же Сергей Гордеев мог законтачить и с бывшим собственником ПИКа Сулейманом Керимовым. Последний продал свою долю (более 30% акций) в 2013–2014 годах. Около 16% сразу отошло Сергею Гордееву, затем в течение нескольких лет тот, судя по всему, и довёл свою долю до 60%, выкупая акции у миноритариев. Однако остаётся неясно, где Гордеев мог взять деньги на первоначальную покупку, ведь по рыночным ценам его пакет должен был стоить сотни миллионов долларов. В связи с этим остаётся вопрос, не прикрывает ли он других, теневых, собственников. В этом контексте интересен такой факт: Life попытался выяснить, где же живёт главный строительный олигарх России, состояние которого «Форбс» оценивает в 1,6 млрд долларов. Оказалось, что Гордеев часто меняет прописки, но все его адреса – это московские квартиры среднего уровня ценой до 35 млн рублей, что выглядит довольно странно для магната такого уровня.

«Самолёт» из Подмосковья

Ещё один крупный застройщик, ориентированный на самое дешёвое жильё для ипотечников, – Группа компаний «Самолёт». В 2021 году «Форбс» писал, что почти 40% акций «Самолёта» держит Михаил Кенин. Это крайне непубличный бизнесмен, ставший известным лишь благодаря тому, что успел засветиться рядом с очень крупными чиновниками. К примеру, Кенин был соучредителем юрлиц вместе с женой Сергея Шойгу и сыном Валентины Матвиенко. Также бизнес-партнёром Кенина является брат губернатора Подмосковья Максим Воробьёв. Воробьёв-младший и Михаил Кенин вместе владеют компанией «Русская аквакультура» (ранее «Русское море»). Но если в рыбной компании ведущая роль принадлежит Воробьёву, то в «Самолёте» брат губернатора Подмосковья вроде как ходит на вторых ролях, владея лишь акциями дочерней компании, которая строит дома вне Московской области. Это позволяет формально снимать вопрос о конфликте интересов. Ведь Московская область – это один из базовых регионов для «Самолёта» наряду с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью.

Впрочем, вопросы о конфликте интересов к властям Московской области по поводу «Самолёта» всё же есть. Касаются они главы совета директоров ПАО «ГК «Самолёт» Дмитрия Голубкова, о котором сообщалось, что ему может принадлежать до 44% в ГК «Самолёт». Дело в том, что топ-менеджер строительной компании параллельно занимает пост главы комитета по строительству и ЖКХ Мособл­думы. На фигуре Голубкова в Подмосковье вообще завязано довольно много. Например, он возглавлял «Мособлгаз» именно тогда, когда команда губернатора Андрея Воробьёва решила приватизировать это стретегически значимое предприятие. Считается, что после приватизации именно Голубков контролирует финансовые потоки газовиков в должности председателя совета директоров «Мособлгаза», а это огромные деньги.

О мутных схемах, созданных вокруг «Мособлгаза», давно ходили легенды. Но вот что интересно: под руководством Дмитрия Голубкова ГК «Самолёт» тоже поначалу не взлетела. Во всяком случае, в конце 2019 года группу постигли финансовые трудности. Журнал «Компания» писал, что прибыли упали почти втрое. В руководстве даже начались кадровые перестановки, но тут подоспела государственная программа льготной ипотеки, направленная на поддержку застройщиков, и строительный бизнес вышел из пике.

Бизнес-схема ГК «Самолёт» в Подмосковье построена на том, чтобы не покупать землю на свободном рынке. Компания обращается к собственникам гектаров и рассчитывается с ними квартирами (как при этом меняется категория разрешённого использования земель – одному богу известно). К примеру, крупнейший девелоперский проект ГК «Самолёт» ЖК «Пригород Лесное» появился на землях депутата Госдумы Дмитрия Саблина, известного как первое лицо организации «Боевое братство». Компания уже сдала в этом районе несколько микрорайонов, и теперь купившие квартиры граждане мучаются из-за узкой дороги в Москву – её пропускная способность явно не соответствует возросшему трафику. Власти Московской области проблему словно не замечают, хотя могли бы и обязать застройщика позаботиться о транспортной инфраструктуре. Впрочем, вряд ли кто-то из подмосковных чиновников может давить на компанию Голубкова и Кенина, предполагая их близкую связь с самим губернатором Воробьёвым.

Кто ещё строит много

ГК ФСК строит массовое жильё в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Калуге. Выручка за первое полугодие 2021 года – 76,3 млрд рублей. Бенефициар – Владимир Воронин, сын бывшего руководителя ещё государственного «Главмосстроя» Александра Воронина.

Группа ЛСР продаёт жильё ипотечникам в столичном, Ленинградском и Уральском регионах. Выручка за два квартала прошлого года – 54,8 миллиарда. Около 64% группы принадлежит экс-сенатору от Ленинградской области Андрею Молчанову. Его называют пасынком бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга и старшего вице-президента ВТБ Юрия Молчанова. Сейчас к «Группе ЛСР» появились вопросы у Генпрокуратуры по поводу скупленных той санаториев в Сочи. Местные считают, что санатории не просто так массово вгоняются в долги и приходят в запустение. Похоже, на землю под ними у инвесторов уже есть свои планы.

ГК «Гранель» – башкирская компания, которая закрепилась в столичном регионе. Выручка на начало прошлого года – 65 млрд рублей. Сооснователь бизнеса Андрей Назаров с 2019 года занимает пост вице-премьера Башкирии, а с 2020-го – премьер-министра. В 2018-м он продал свою долю мужу сестры Ильшату Нигматуллину.

Фото: Скандалы.ру

Дмитрий Игонин

Оригинал материала: “Наша Версия”