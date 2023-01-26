 

Глава МИД Франции Колонна сообщила о прибытии в Одессу

26.01.2023, 13:40, Новости дня
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Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщила о прибытии в Одессу. Этим визитом глава французского внешнеполитического ведомства намерена показать, что Париж поддерживает суверенитет Киева «сегодня, как и вчера».

На своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) она опубликовала фото на фоне города, передает РИА «Новости».

Между тем в четверг в Киеве прогремели взрывы. В областях Украины объявили воздушную тревогу.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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