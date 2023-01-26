Глава МИД Франции Колонна сообщила о прибытии в Одессу
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщила о прибытии в Одессу. Этим визитом глава французского внешнеполитического ведомства намерена показать, что Париж поддерживает суверенитет Киева «сегодня, как и вчера».
На своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) она опубликовала фото на фоне города, передает РИА «Новости».
Между тем в четверг в Киеве прогремели взрывы. В областях Украины объявили воздушную тревогу.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет