Глава МИД Франции Колонна сообщила о прибытии в Одессу

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщила о прибытии в Одессу. Этим визитом глава французского внешнеполитического ведомства намерена показать, что Париж поддерживает суверенитет Киева «сегодня, как и вчера».

На своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) она опубликовала фото на фоне города, передает РИА «Новости».

Между тем в четверг в Киеве прогремели взрывы. В областях Украины объявили воздушную тревогу.

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