«Украинские железные дороги» сообщили о задержках поездов

«Украинские железные дороги» («Укрзализныця») сообщили, что из-за обесточивания отдельных участков произошли задержки в движении поездов.

Согласно сообщению в Telegram-канале компании, с задержкой свыше 30 минут следуют шесть поездов из 46.

В частности, задерживаются поезда, следующий из Ковеля в Одессу, из Киева во Львов, из Одессы в Харьков, из Одессы в Краматорск, из Шостки в Киев.

В четверг сообщалось о взрывах в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Винницкой и Одесской областях Украины. Перед этим в Киеве и области, а также других областях Украины объявили воздушную тревогу.

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