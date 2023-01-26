«Украинские железные дороги» сообщили о задержках поездов
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«Украинские железные дороги» («Укрзализныця») сообщили, что из-за обесточивания отдельных участков произошли задержки в движении поездов.
Согласно сообщению в Telegram-канале компании, с задержкой свыше 30 минут следуют шесть поездов из 46.
В частности, задерживаются поезда, следующий из Ковеля в Одессу, из Киева во Львов, из Одессы в Харьков, из Одессы в Краматорск, из Шостки в Киев.
В четверг сообщалось о взрывах в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Винницкой и Одесской областях Украины. Перед этим в Киеве и области, а также других областях Украины объявили воздушную тревогу.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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