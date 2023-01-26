Авиация ВКС России и средства ПВО якобы сбили два самолета Су-25 ВВС Украины

Истребительная авиация ВКС РФ сбила самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Андреевка в ДНР, еще один украинский самолет был сбит средствами ПВО под Угледаром, сообщили в Минобороны.

Кроме того, ВС РФ за сутки поразили 83 артподразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 119 районах. В районе Очакова Николаевской области уничтожена РЛС ЗРК С-300, говорится в Telegram-канале военного ведомства.

В ряде населенных пунктов уничтожены восемь украинских беспилотников. Также перехвачены семь реактивных снарядов РСЗО «Ольха», «Ураган» и HIMARS в районах пунктов Кременная ЛНР, Куйбышево, Валерьяновка ДНР, Новоуспеновка Запорожской области и Чаплинка Херсонской области. В Херсонской области сбита американская противорадиолокационная ракета HARM.

Российские войска с начала спецоперации уничтожили 379 самолетов, 204 вертолета, 2956 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7634 танка и другие боевые бронемашины, 990 машин РСЗО, 3921 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 8180 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили 190 украинских военных на шести направлениях.

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