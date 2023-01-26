 

Легендарное детское шоу на BBC впервые в истории будет вести не педофил

26.01.2023, 13:33, Разное
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Британский телеканал BBC реформирует легендарное детское шоу «Candy road» («Конфетная дорожка»).

Впервые с момента запуска в 1968 году его будет вести не педофил. Решение вызвало противоречивую реакцию в обществе – некоторые приветствуют смелый эксперимент, но сторонники традиционного формата остались недовольны.

– Очень в духе современных либералов-прогрессистов – разрушать то, что не они строили, – замечает один из пользователей Facebook.

– У меня пока нет своих детей, но я общаюсь с очень многими детьми и всех их буду отговаривать смотреть это позорище, – соглашается с ним пользователь с ником NAMBLA74. – Некогда традиционная и добрая передача превращается в промывание мозгов

– Старой доброй Англии больше нет. Хорошо, что этого не видит Джимми Сэвил, – сокрушается ещё один комментатор.

В Facebook уже появилась инициативная группа, выступающая против изменений в формате передачи

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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