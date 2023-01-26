Нездоровые тенденции – Личное мнение

По одному из множества прогнозов, пандемия коронавируса закончится в 2024 году.

Сколько подобных предсказаний было? А коронавирусу, который постоянно мутирует и становится более заразным, на эти предположения наплевать.



Фото: istockphoto.com

Этой осенью случился всплеск гриппа. Да и Новый год многие мои знакомые встречали с кашлем и температурой. Вирусы никуда не денутся — с эпидемиями нам придётся столкнуться ещё не раз.

Что делать? Можно ли уберечь себя? А если да, то как?

Надеяться на то, что прямо все станут носить маски, оставаться дома при болезни, часто мыть руки и тому подобное, попросту глупо. Жизнь показала всю тщетность подобных надежд.

Следовательно, твоё здоровье — твоя проблема. Помню, как инструктор в автошколе говорил, что за рулём нужно исходить из того, что все могут врезаться в тебя. Как избежать аварии — твоя личная забота.

Так и тут — с эпидемиями. Хочешь не заболеть? Позаботься об этом сама.

А кто не болеет? Чаще всего те, кто укрепляет иммунитет. Когда ты здорова и полна сил, риски подцепить заразу значительно ниже. А если и заболеешь очередным ОРВИ, то пройдёт она скорее всего быстрее и легче.

Что любит иммунитет? Это спорт, физкультура — первое. Прогулки на свежем воздухе — сюда же. Второе — полноценный сон. И третье, не менее важное — когда в твоём организме достаточное количество полезных макро- и микроэлементов и витаминов.

Не первый год я использую O-complex. То, без чего я вообще не представляю здоровую жизнь в современных условиях — это их Zeolite. Натуральный энтеродоноросорбент.

Я много про него рассказывала. Но важно знать только главное. Цеолит — это природный минерал с особенными (и очень удобными для нас) свойствами.

Во-первых, у него специфическая структура, благодаря которой он работает выборочно, и это главное отличие Цеолита.

То есть, вместе с вредными веществами он не выводит из организма всё полезное. Цеолит отлично связывает и выводит из организма токсины, соли тяжелых металлов, свободные радикалы и прочую гадость.

Откуда это в вас? Ну, постойте полчаса в пробке, понюхайте выхлопы. Или пройдитесь вдоль дороги — так надышитесь! Прибавьте к этому консерванты и добавки в продуктах, пестициды в фруктах-овощах, фенол, который выделяется чуть ли не отовсюду. И так далее.

Так вот, Цеолит помогает организму вывести эту дрянь, но в его структуру не помещаются большие молекулы полезных веществ, вроде витаминов. И он оставляет всё хорошее в организме, унося с собой только вредное.

В итоге вашему иммунитету не нужно заниматься борьбой с накопленными внутри токсинами. И как следствие, у него высвобождаются ресурсы на борьбу с внешними врагами — вирусами и микробами.

Но я не зря назвала цеолит энтеро-доноро-сорбентом. Слово «донор» в середине — не просто так.

Второе его поистине уникальное свойство — способность отдавать организму макро- и микроэлементы, которыми богат его состав. И при необходимости — то есть при недостатке этих минеральных веществ в организме — цеолит ими щедро делится, восстанавливая их уровень до физиологически нормального.

На этом свойстве основан их второй хит, Mineral Complex. Это буквально жидкие силы — у меня именно такие ощущения.

Концентрат макро- и микроэлементов, а в основе — всё тот же цеолит, который идеален для доставки витаминов и минералов из экстрактов сибирских растений в организм. Таким образом минеральный комплекс в прямом смысле восполняет дефициты.

Поэтому с ним не страшны весенние авитаминозы — он насыщает организм витаминами и минералами. Что тоже сказывается на силе иммунитета.

Сверхспособностей и чудес не обещают. Просто всё работает в комплексе — у иммунитета появляется дополнительная поддержка, а у вас — больше энергии: кроме работы, появляются силы на спорт, семью, на себя.

И приятным бонусом — нервы остаются в порядке, что бы ни происходило.

Никакой магии. Наука. Поддержка организма нужными веществами из натуральных источников и очищение от ненужных веществ.

Разумеется, вместе с советом даю вам возможность выгодной покупки. Zeolite с моим промокодом MIRO вместо 2’290 рублей стоит 1’890. Mineral Complex вместо 4’190 можно купить за 3’590.

И того и другого хватает на 3-4 недели. Этого достаточно, чтобы организм, не отягощенный залежами токсинов и не ослабленный дефицитами полезных веществ, показал совсем другое качество жизни.

Заказать всё можно и в наборах — так, во-первых, дешевле, а во-вторых, вы получаете специально разработанную схему приема под конкретную задачу, чтобы получить максимальный результат: в помощь при высыпаниях на коже, аллергиях, для нормализации веса, здоровья ЖКТ или восстановления сил после новогодних загулов.

Напоминаю: чем раньше начнёте что-то делать, тем раньше будет результат. Вы ещё можете прожить зиму и весну здоровым — это гораздо интереснее, чем провести полгода в соплях и с температурой.

Как вы укрепляете иммунитет?

БАД не является лекарственным средством, не предназначен для лечения заболеваний. Перед приёмом проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

Реклама. ИП Маханькова Н.И.

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