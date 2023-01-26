 

Звезды “Игры престолов” Эмилия Кларк и Джейсон Момоа воссоединились на кинофестивале Sundance

26.01.2023, 13:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Последняя серия “Игры престолов” вышла в 2019 году, но актеры культового фэнтези общаются между собой до сих пор. Так, накануне на ежегодном кинофестивале Sundance воссоединились Джейсон Момоа и Эмилия Кларк, сыгравшие экранных возлюбленных кхала Дрого и Дейнерис Таргариен (кхалиси). О встрече Эмилия отчиталась в социальных сетях, опубликовав в личном блоге совместное фото с бывшим коллегой.

Спасибо фестивалю Sundance за возможность вновь ощутить себя кхалиси. Здесь столько людей, которых я люблю, и чьими фильмами восхищаюсь! – написала она под каруселью из снимков. 

Момоа сделал репост публикации Кларк, написав:

Горжусь тобой! Скучаю, мать. 

В июле прошлого года Эмилия Кларк откровенно рассказала о проблемах со здоровьем, преследовавших ее на съемках “Игры”. Во время работы над первым сезоном у актрисы случилось субарахноидальное мозговое кровоизлияние, вызванное внезапно лопнувшей аневризмой. 

А в декабре исполнитель роли Джона Сноу Кит Харингтон намекнул на возможный спин-офф сериала. О том, как сложилась судьба остальных актеров “Игры престолов”, читайте в нашем материале.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07.22 / Защита надеется на мягкий приговор — Грайнер самостоятельно признала вину после разговора с адвокатами

15.03.22 / Мнение: Взаимные санкции

22.07.20 / Зачем под Санкт-Петербургом построили копию пирамиды Хеопса?

02.10.21 / Как брюнетке выбрать модное осеннее окрашивание волос и не испортить цвет лица: тренды и советы

19.07.20 / Гражданство через инвестиции

30.05.21 / Индийский логистический гигант Delhivery привлекает 277 миллионов долларов в преддверии IPO

26.07.22 / Белоусов будет курировать развитие и обслуживание транспорта

30.01.22 / Валюта войны

30.09.22 / Скандалы: «Вы что, дебилы?»

17.09.22 / Шольц заявил о намерении Германии играть ведущую роль в обороне Европы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика