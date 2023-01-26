Звезды “Игры престолов” Эмилия Кларк и Джейсон Момоа воссоединились на кинофестивале Sundance

Последняя серия “Игры престолов” вышла в 2019 году, но актеры культового фэнтези общаются между собой до сих пор. Так, накануне на ежегодном кинофестивале Sundance воссоединились Джейсон Момоа и Эмилия Кларк, сыгравшие экранных возлюбленных кхала Дрого и Дейнерис Таргариен (кхалиси). О встрече Эмилия отчиталась в социальных сетях, опубликовав в личном блоге совместное фото с бывшим коллегой.

Спасибо фестивалю Sundance за возможность вновь ощутить себя кхалиси. Здесь столько людей, которых я люблю, и чьими фильмами восхищаюсь! – написала она под каруселью из снимков.

Момоа сделал репост публикации Кларк, написав:

Горжусь тобой! Скучаю, мать.

В июле прошлого года Эмилия Кларк откровенно рассказала о проблемах со здоровьем, преследовавших ее на съемках “Игры”. Во время работы над первым сезоном у актрисы случилось субарахноидальное мозговое кровоизлияние, вызванное внезапно лопнувшей аневризмой.

А в декабре исполнитель роли Джона Сноу Кит Харингтон намекнул на возможный спин-офф сериала. О том, как сложилась судьба остальных актеров “Игры престолов”, читайте в нашем материале.