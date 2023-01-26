 

“Подайте на меня в суд”: Джулия Фокс призналась, что до сих пор спит рядом со своим 2-летним сыном

26.01.2023, 13:15, Разное
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В минувшую среду 32-летняя Джулия Фокс вышла на связь в социальных сетях и провела фанатам экскурсию по своей манхэттенской квартире. В прямом эфире актриса призналась, что до сих пор спит в одной постели со своим 2-летним сыном Валентино. Причем собственную спальню она фактически превратила в игровую комнату. 

Ему нравится только в маминой комнате, – объяснила Фокс. – У себя он никогда не спит. Он спит со мной в одной постели. Подайте на меня в суд, мне все равно. 

Отметим, что Фокс — не единственная знаменитость, которая продолжает спать рядм со своим ребенком. Ранее в этом же признавались актрисы Алисия Сильверстоун (ее сыну уже 11 лет) и Кристина Риччи (ее сыну — 8). Впрочем, они подверглись гораздо большей критике, нежели Джулия, ведь их дети уже ходят в школу и, по логике, должны иметь отдельные комнаты.

Валентино Джулия Фокс родила от бывшего возлюбленного Питера Артемьева. Почти сразу после появления мальчика на свет в 2021 году они разошлись. Тогда в социальных сетях актриса назвала экс-бойфренда “папашей-бездельником”, но позже удалила колкие посты.

Наибольшую известность Джулия получила, закрутив роман с рэпером Канье Уэстом, несмотря на то, что вместе они были всего пару месяцев. Впервые об их связи заговорили в начале января прошлого года, когда пару заметили за ужином в Майами, а уже через несколько дней Уэст и Фокс официально подтвердили, что встречаются. Недавно звезда дала откровенное интервью, в котором рассказала, как эти отношения повлияли на ее актерскую карьеру.

Джулия с бывшим бойфрендом и сыном


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