«Максимально точный и жёсткий» – замглавы МИД Польши рассказал, каким он хочет видеть 10-й пакет антироссийских санкций

Хотя темпы работы над 10-м пакетом антироссийских санкций ЕС в Брюсселе явно замедлились, замглавы МИД Польши Павел Яблонский уверен, что дипломатический процесс всё равно продолжается. Он рассказал, что новые ограничения должны пресечь всевозможные лазейки обхода санкций. Одновременно чиновник признал, что стран, тормозящих санкции, в ЕС больше, чем может показаться, и это не только Венгрия, пишет WNP.



AP

Постпред Польши при ЕС Анджей Садось заявил, что работа в Брюсселе над 10-м пакетом санкций ЕС в отношении России, а также Белоруссии замедлилась. Еврокомиссия до сих пор не представила предложений касательно новых ограничений. «Польша разочарована отсутствием предложений со стороны комиссии», — заявил чиновник в начале этой недели.

Сегодня, однако, замглавы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что дипломатический процесс идёт. Более того, Польша надеется на то, что принятый пакет будет «максимально точным и жёстким». В беседе с Польским агентством печати он объяснил, что, хотя все очередные пакеты санкций распространялись на новые отрасли и сферы, потом выяснялось, что появляются новые способы обхода этих санкций, пишет портал WNP.

«Сегодня мы сосредоточены на ужесточении этого процесса, а это значит, что каждый субъект, который будет причастен к обходу санкций… также попадёт под эти санкции. Сейчас мы движемся в этом направлении, на эту тему в настоящий момент ведутся переговоры в Брюсселе», — пояснил замглавы МИД Польши. Одновременно он призвал не игнорировать факт того, что существуют недобросовестные компании, посредники в третьих странах, которые помогают обходить антироссийские санкции.

На вопрос Польского агентства печати, не тормозит ли Венгрия введение нового пакета санкций, он признал: «Тормозящих (его. — ИноТВ), к сожалению, куда больше». «Есть страны, которые очень хотели предстать в образе тех, кто всегда защищает ценности, всегда противостоит агрессии; в своих декларациях они заходят очень далеко, но когда дело доходит до конкретики, то это желание принимать решения ослабевает и эта воля намного меньше», — объяснил Яблонский.

Замминистра обратил внимание на то, что всегда существуют определённые заинтересованные группы, которые пытаются «размывать» и «расшатывать» санкции c целью заработка денег при помощи бизнеса на российском направлении. Он отметил, что без определённого компромисса финальное согласование санкционных пакетов никогда не обходится.

Портал рассказывает, что, согласно источнику из ЕС, как раз сегодня постпреды стран — членов ЕС дали зелёный свет на продление всех экономических санкций ЕС, введённых в отношении России, ещё на шесть месяцев. Также появилось много новых предложений по 10-му пакету санкций, в том числе на каучуковые изделия или на импорт ядерного топлива и алмазов.

WNP напоминает, что последний, 9-й пакет санкций ЕС был принят в декабре прошлого года. Стран-членов, выступающих за ужесточение санкционной политики в отношении России, он в полной мере не удовлетворил. Однако они исходили из того, что поспешное принятие было обусловлено убеждённостью в том, что до конца года ЕС должен продемонстрировать единство по этому вопросу. В результате некоторые страны согласились пойти на уступки и отказаться от части выдвинутых требований во имя консенсуса.