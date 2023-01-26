 

Полковник Макгрегор – мы проигрываем опосредованную войну — на Западе теряют веру в победу Украины

26.01.2023, 13:05, Разное
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США и их европейские партнёры долгое время не решались на поставки танков Украине — это свидетельствует об изменении восприятия конфликта в политических кругах Запада, заявил полковник Дуглас Макгрегор в интервью подкасту Judging Freedom. У западных стран нет резервного потенциала, как и военно-промышленных мощностей, достаточных для масштабных военных действий.

Давайте поговорим о желании президента Зеленского и его военных командиров получить танки, а также об абсурдном перетягивании каната между американцами и немцами по этому вопросу. Все хотят эти немецкие танки, как вдруг встревает Джо Байден. Что они вообще творят?  

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Мне кажется весьма ясным, что они ничего не делают. Это важная тема, о которой нам стоит поговорить, поскольку настроения в Вашингтоне совершенно точно поменялись, изменилось отношение вашингтонского сообщества. Тут я подразумеваю видных сенаторов и членов палаты представителей, крупных чиновников, президента и вице-президента. Настроение этих людей очевидно изменилось. Я думаю, они чувствуют, что это гиблое дело, что Украина совершенно точно проиграет. Они пытаются выяснить, как мы можем продлить страдания, как нам продолжать борьбу. Публично они говорят, что это делается с целью «нанести вред России» — это обернулось полным фиаско и катастрофой. Россия, честно говоря, не получила особых «повреждений».

Я бы сказал, вообще не пострадала  ни экономически, ни финансово, ни как-либо ещё. Но это лишь часть вопроса. Второй момент: сейчас они реально раздражают европейцев, в частности немцев, толкая их на действия, которые в любой стране юридически могут быть признаны военными действиями против России. Я думаю, что правительство Германии сидит и размышляет, действительно ли оно хочет поставлять тяжёлые вооружения, танки, артиллерию и прочее в больших количествах в зону военных действий, чтобы помогать украинцам бороться с русскими. Размышляют, не становятся ли они соучастниками? Ранее мы с вами уже обсуждали это: не думаю, что тут могут быть какие-то сомнения — мы и есть соучастники.

Но сейчас немцы, видимо, хотят притормозить этот процесс. Так, Шольц поставил нас в затруднительное положение, когда на прошлой неделе его представитель в ходе встречи доноров и союзников Украины на базе Рамштайн сказал, что Германия поставит танки Leopard лишь в случае, если мы поставим танки M1 Abrams. Затем последовала серия комментариев от представителей Министерства обороны США. Колин Каль, заместитель министра обороны, сказал, что M1 — это очень неэкономичная машина, у неё высокие требования по техобслуживанию, она слишком сложна для украинцев и не поможет им, тогда как танки Leopard проще в обращении и будут лучшим вариантом.

Вы согласны с таким мнением, верно? 

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Конечно согласен, но не в силу тех причин, которые назвал господин Каль. Мы уже 30 лет знаем, что газотурбинный двигатель — это катастрофа. Как из-за расхода топлива, так и в силу наличия грязи, песка и прочего — этот двигатель предназначен для самолётов, для использования на высоте 15 тысяч футов, а не на земле. Получается, у нас на танке стоит этот турбодвигатель, который разгоняет машину до 50-60 миль в час в направлении противника. Проблема в том, что история продемонстрировала, что это не тот показатель, который требуется от танка. Танк не должен ехать со скоростью 50-60 миль в час, для успеха на боле боя не нужно покрывать такие расстояния. В конце концов, у M1 Abrams просто множество проблем  не думаю, что люди хотели бы видеть его в действии из-за страха опозориться.

И дело не в мощности пушки или профессиональности экипажа, а в целом в самой машине и причинах, которые мы назвали. Теперь мы поменялись ролями, и, чтобы заставить немцев отправить танки, президент Байден заявил, что мы отправим 10 единиц M1. Господин Шольц сказал: хорошо, тогда Германия отправит 10 единиц Leopard! Это выглядит по-детски глупо, но нам нужно понимать, что происходит на самом деле. Во-первых, люди не верят в то, что Украина победит в этом конфликте. Мы месяцами лгали о событиях на Украине, о том, что происходит между украинскими и российскими силами. Мы преувеличивали потери русских и их проблемы, преуменьшая проблемы и потери украинцев. Правда просачивается, её нельзя больше скрывать.

Так, в первую очередь, они знают, что не могут победить. Иными словами: мы проигрываем опосредованную войну, наш «прокси» не может выиграть! Во-вторых, европейцы приходят к выводу, что это опасно. Насколько далеко можно в этом зайти? При этом у них нет военно-промышленной мощи, чтобы быстро произвести что-либо. И я думаю, это невероятно важно. Например, детали ракет AMRAAM. Это важное оружие, используемое на истребителях F-15, F-22, F-35, а также в ЗРК NASAMS — прекрасной, как мне кажется, системе ПВО, которую мы создали совместно с норвежским концерном KONGSBERG. Она отлично подходит для борьбы с крылатыми ракетами, вертолётами и тому подобным. Проблема в том, что с момента вашей просьбы о ракетах пройдёт 32 месяца, прежде чем вы получите их. Столько времени требуется на их производство.

Если вспомнить все те ракеты и боевые системы, которые мы наобещали украинцам, станет ясно, что они не попадут к ним в короткие сроки. Немцы сейчас говорят о передаче украинцам ЗРК Patriot, их наверняка планируется поставлять с некоторым числом ракет. Но ракеты быстро кончатся, а заменить их будет нечем. Ни у нас, ни у европейцев нет резервного потенциала, чтобы сражаться в крупном вооружённом конфликте. У нас его попросту нет! А у русских есть: их заводы работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Вопреки распространённому мнению, ничего у них не заканчивается. Сейчас у них больше всего необходимого, чем когда-либо. Всё это опасно  это нам в частном порядке дают понять европейцы. 

Дата выхода в эфир 24 января 2023 года.


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