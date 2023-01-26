“Мудрый” знак: делаем венок в виде совы (инструкция и фото)

Поделки в виде сов получили огромную любовь у рукодельниц, ведь они очень милые и очаровательные. Прекрасным украшением дома станет чудесный венок в виде совы, который очень легко можно сделать своими руками из подручных материалов.

Мастер-класс

Прикрепите конец ленты из мешковины к основе венка из пенопласта с помощью клея.

Оберните основу, располагая ленту внахлест. Важно, чтобы вся пенопластовая основа была аккуратно закрыта. Конец ленты закрепите с помощью клея.

Подготовьте примерно 20 отрезков рафии длиной по 10 см.

Переверните крышку так, чтобы верхняя часть была обращена вверх, и начните приклеивать кусочки рафии крест-накрест, пока крышка не будет закрыта, а излишки не будут свисать по бокам.

Переверните крышку и потяните рафию по бокам, чтобы она была обращена к пустой стороне крышки. Закрепите рафию по краям крышки клеем.

Поместите небольшую ленту или кусок шпагата вокруг внешней стороны рафии. Обрежьте концы рафии до одинаковой длины. Приклейте черные бусины в центр двух искусственных бумажных подсолнухов. Затем приклейте цветы, по одному внутри каждой крышки.

Вырежьте треугольник из плотной бумаги. Приклейте его поверх обтянутого мешковиной венка заостренным краем вниз. Прикрепите два глаза поверх треугольника рядом друг с другом, чтобы создать клюв и глаза совы.

Начертите форму крыльев на оборотной стороне листа сложенной бумаги, затем вырежьте их. Прикрепите крылья к бокам венка с помощью клея, и венок будет готов.