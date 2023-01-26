 

“Подох”: жена объявила о смерти Гогена Солнцева

26.01.2023, 12:57, Разное
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В конце прошлого
года шоумен Гоген Солнцев оказаллся в реанимации. Мужчина, будучи в нетрезвом
состоянии, упал и ударился головой. Медики поставили диагноз — закрытая
черепно-мозговая травма. Поклонники и близкие экс-звезды “Дома-2”,
конечно, переживали за Гогена, но никто не мог предположить к чему приведет
роковое падение.

Полина Давыдова, известная
также как жена шоумена Гогена Солнцева и дочь его же бывшей жены Екатерины
Терешкович сообщила страшную новость. На видеоролике неизвестный спрашивает у
женщины, где Гоген. Вместо ответа жена шоумена объявила о смерти Солнцева.

“Гоген умер!
Я не могу найти паспорт – без него не отдадут тело”, — говорит Давыдова.

В разговоре с журналистами
женщина уточнила, что причиной смерти стали последствия падения. Для нее все
произошло внезапно, и теперь она не понимает, что ей делать и как быть одной.
Жена Гогена Солнцева даже не знает, как ей решить вопрос с телом — хоронить или
кремировать.

А вот бывшая жена
шоумена отнеслась к новости скорее позитивно. Пока Екатерина Терешкович не
верит в достоверность информации, но свое мнение уже высказала.

“Подох —
туда ему и дорога”, — отрезала бывшая возлюбленная Гогена Солнцева.


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