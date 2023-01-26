“Подох”: жена объявила о смерти Гогена Солнцева

В конце прошлого

года шоумен Гоген Солнцев оказаллся в реанимации. Мужчина, будучи в нетрезвом

состоянии, упал и ударился головой. Медики поставили диагноз — закрытая

черепно-мозговая травма. Поклонники и близкие экс-звезды “Дома-2”,

конечно, переживали за Гогена, но никто не мог предположить к чему приведет

роковое падение.

Полина Давыдова, известная

также как жена шоумена Гогена Солнцева и дочь его же бывшей жены Екатерины

Терешкович сообщила страшную новость. На видеоролике неизвестный спрашивает у

женщины, где Гоген. Вместо ответа жена шоумена объявила о смерти Солнцева.

“Гоген умер!

Я не могу найти паспорт – без него не отдадут тело”, — говорит Давыдова.

В разговоре с журналистами

женщина уточнила, что причиной смерти стали последствия падения. Для нее все

произошло внезапно, и теперь она не понимает, что ей делать и как быть одной.

Жена Гогена Солнцева даже не знает, как ей решить вопрос с телом — хоронить или

кремировать.

А вот бывшая жена

шоумена отнеслась к новости скорее позитивно. Пока Екатерина Терешкович не

верит в достоверность информации, но свое мнение уже высказала.

“Подох —

туда ему и дорога”, — отрезала бывшая возлюбленная Гогена Солнцева.