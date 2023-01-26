 

Chery Tiggo 4 Pro получил в РФ новую комплектацию Ultimate

26.01.2023, 12:51, Разное
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Известный китайский бренд Сhery сообщил о начале продаж в РФ нового кроссовера Сhery Tiggo 4 Pro.

В частности, местные покупатели смогут приобрести улучшенную модель в максимальной комплектации Ultimate. Отметим, под капотом кроссовера установили 1,5-литровый агрегат с отдачей 147 л.с. Автомобиль приводится в движение вариатором, а его расход топлива в смешанном режиме достигает 7.1 литра. Также указали, что новый паркетник имеет датчики дождя и света, боковые шторки безопасности и крупные 18-дюймовые диски.

Среди новый опций указали адаптивный круиз-контроль, систему предотвращения столкновений, ряд продвинутых систем безопасности, а также автоматическое переключение дальнего и ближнего света фар. Цена автомобиля в комплектации Ultimate составит от 2,1 млн рублей.


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