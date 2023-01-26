Песков: Зеленский давно перестал быть возможным собеседником для Путина

Президент Украины Владимир Зеленский давно перестал быть возможным собеседником для главы Российского государства Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Его попросили прокомментировать, слова Зеленского о том, что ему «неинтересно» общаться с Путиным.

Песков напомнил, с какими обещаниями Зеленский избирался президентом. Представитель Кремля подчеркнул, что президент Украины не решил проблему Донбасса, не выполнил минские договоренности. Кроме того, он не собирался их выполнять, а вместо этого готовился к войне, передает ТАСС.

В связи с этим сам Зеленский давно перестал быть возможным оппонентом для президента России.

Ранее Зеленский заявил, что ему «неинтересно» вести переговоры с Путиным. Кроме того, ранее он также подписал указ об отказе от переговоров с Путиным.

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