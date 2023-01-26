Песков: Зеленский давно перестал быть возможным собеседником для Путина
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Президент Украины Владимир Зеленский давно перестал быть возможным собеседником для главы Российского государства Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Его попросили прокомментировать, слова Зеленского о том, что ему «неинтересно» общаться с Путиным.
Песков напомнил, с какими обещаниями Зеленский избирался президентом. Представитель Кремля подчеркнул, что президент Украины не решил проблему Донбасса, не выполнил минские договоренности. Кроме того, он не собирался их выполнять, а вместо этого готовился к войне, передает ТАСС.
В связи с этим сам Зеленский давно перестал быть возможным оппонентом для президента России.
Ранее Зеленский заявил, что ему «неинтересно» вести переговоры с Путиным. Кроме того, ранее он также подписал указ об отказе от переговоров с Путиным.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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