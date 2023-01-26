 

Песков: Зеленский давно перестал быть возможным собеседником для Путина

26.01.2023, 12:16, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский давно перестал быть возможным собеседником для главы Российского государства Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Его попросили прокомментировать, слова Зеленского о том, что ему «неинтересно» общаться с Путиным.

Песков напомнил, с какими обещаниями Зеленский избирался президентом. Представитель Кремля подчеркнул, что президент Украины не решил проблему Донбасса, не выполнил минские договоренности. Кроме того, он не собирался их выполнять, а вместо этого готовился к войне, передает ТАСС.

В связи с этим сам Зеленский давно перестал быть возможным оппонентом для президента России.

Ранее Зеленский заявил, что ему «неинтересно» вести переговоры с Путиным. Кроме того, ранее он также подписал указ об отказе от переговоров с Путиным.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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