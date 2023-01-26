Левитин назвал успехом заявление МОК по возможному допуску россиян к соревнованиям

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе уже является успехом, сообщил секретарь Госсовета, вице-президент Олимпийского комитета РФ (ОКР) Игорь Левитин.

По его словам, это решение МОК является успехом, олимпийская общественность понимает, что проводить Олимпиаду без российских спортсменов нельзя, передает ТАСС.

«Детали – это, конечно, рекомендации, мы ждем, когда они выйдут международным федерациям. У нас нет еще рекомендаций, как только международные федерации получат рекомендации, они проинформируют нас. И после этого начнется уже проработка», – сказал Левитин.

Ранее МОК предложил допустить россиян и белорусов, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО), до международных соревнований в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.

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