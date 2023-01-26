Кайя Гербер снялась для обложки глянца и рассказала о наставлении матери Синди Кроуфорд в начале карьеры

21-летняя модель и актриса Кайя Гербер стала главной героиней февральского номера американской версии журнала Elle. Юная знаменитость появилась на обложке в золотом платье, расшитом пайетками. В диалоге с изданием Гербер рассказала о том, какой совет ей дала звездная мать, Синди Кроуфорд, в начале карьеры. Кайя подписала первый контракт уже в 13 лет, а в 16 — впервые вышла на подиум. Модель призналась, что в начале профессионального пути Синди научила ее правильно распоряжаться своим временем.

Никогда не опаздывай! Потрать время на то, чтобы познакомиться со всеми, с кем предстоит работать, не зазнавайся и будь добра. Если вы не благодарны и не счастливы на показе или на съемочной площадке, всегда найдется кто-то, кто с удовольствием вас заменит. Даже когда я сильно устаю, невыносимо хочу домой или чувствую себя одиноко, — каждый раз напоминаю себе, как же мне повезло!

Также Кайя добавила, что мама учила ее вести записи, чтобы запомнить важные моменты жизни в мельчайших подробностях.

Еще одна вещь, которую мама сказала мне: “Хотела бы я записывать больше”. Вы думаете, что запомните все эти удивительные моменты навсегда. Но потом я ловлю себя на мысли, что не могу вспомнить, ни что это была за съемка, ни где это произошло и когда. Поэтому я веду дневник, куда записываю все, что со мной происходит.

Напомним, Кайя Гербер встречается с 31-летним актером Остином Батлером. Пару редко можно заметить на светских мероприятиях. В начале января влюбленные решили сделать исключение и, наряду с другими знаменитыми гостями, вместе посетили гала-ужин Louis Vuitton и W Magazine в Лос-Анджелесе.