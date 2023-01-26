Званые ужины Анны Делви: Мадонна и Илон Маск — среди потенциальных гостей

Немецкая мошенница русского происхождения Анна Сорокина, наиболее известная как Анна Делви, запускает собственное реалити-шоу. Съемки проекта под названием “Обеденный клуб Делви” пройдут в ее квартире в Нью-Йорке во время домашнего ареста. В апартаментах осужденная будет устраивать званые ужины, на которые, по словам Page Six, пригласит “знаменитостей, магнатов и представителей элиты”.

Делви хочет самостоятельно рассказать миру свою историю. Адвокат Анны Дункан Левин объяснил, что она желает избавиться от ярлыка “мошенница” посредством запуска шоу. Девушка обсудит с гостями опыт пребывания в тюрьме и планы на будущее. Это, как надеется Сорокина, поможет ей реабилитировать собственный образ в глазах аудитории и восстановить репутацию.

Нет ничего лучше, чем собрать группу друзей и поделиться с ними историями из жизни, а также насладиться великолепной кулинарией, – заявила она.

Среди участников шоу заявлены Мадонна, Илон Маск, сербская художница Марина Абрамович, писательница Оттесса Мошфег, министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас и экс-госсекретарь Сайрус Вэнс. Также Сорокина пригласит на разговор журналиста Майкла Льюиса, основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида и его бывшую девушку Кэролайн Эллисон. Бэнкман-Фрид так же, как и Делви, находится под домашним арестом.

Анна Сорокина переехала в Нью-Йорк в 2013 году и придумала вымышленную личность — Анну Делви. Под этим именем она представлялась богатой наследницей из Германии и вела в США роскошную жизнь за счет кредитов и денег состоятельных друзей. В 2017 году ее арестовали по обвинению в мошенничестве. История Анны нашла воплощение в сериале Netflix “Изобретая Анну”. Над его созданием работала сценарист и продюсер Шонда Раймс, наиболее известная проектами “Анатомия страсти”, “Скандал”, “Как избежать наказания за убийство” и “Бриджертоны”.

Кадр из сериала “Изобретая Анну”Кадр из сериала “Изобретая Анну”