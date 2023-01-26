Британские преподаватели с трудом выживают на зарплату в условиях инфляции

Многие британские преподаватели с трудом сводят концы с концами, поскольку зарплаты, которую они получают, уже катастрофически не хватает в условиях безудержного роста инфляции. Иногда им даже приходится обращаться в продуктовые фонды за помощью, чтобы можно было прожить. Об этом рассказал в интервью телеканалу France 24 ассистент преподавателя из города Бристоль, расположенного на юго-западе Англии.

Возвращение с работы. Айвен преподаёт в колледже дополнительного образования, расположенном в пригороде Бристоля.

АЙВЕН, младший преподаватель: В одном из классов был инцидент, когда там не хватало персонала и ученики начали толкаться. Это вылилось в опасный инцидент.

Многие из этих учеников страдают от различных нарушений, таких как дислексия, им нужен дополнительный уход.

АЙВЕН: Потребовалась помощь нескольких сотрудников, чтобы можно было успокоить учеников и снова вернуть их в класс.

Этот младший преподаватель только что нашёл себе комнату в коммунальной квартире. Арендная плата в Бристоле довольно дорогая, стоимость жизни растёт, счета за электроэнергию тоже повышаются.

АЙВЕН: Итак, мы дома!

И это означает, что ему приходится с трудом сводить концы с концами.

АЙВЕН: Итак, моя месячная зарплата чуть больше тысячи фунтов стерлингов. Раньше я платил арендную плату в размере 500 фунтов, вместе со счетами она доходила до 700-800 фунтов. Так что иногда остаётся около 200 фунтов, возможно — на еду, на врачей и всё остальное в этом роде. Мы все сейчас подготавливаем резюме. Но ты решаешь пока остаться из-за учеников — я не хочу бросать своих учеников. Это дети, которые не сделали ничего плохого. У них просто есть трудности с обучением, или они просто выросли в определённой среде.

Он имеет степень магистра английской литературы и работает в колледже полный рабочий день. Тем не менее он вынужден иногда обращаться за помощью в продуктовые фонды.



АЙВЕН: Это будет моя основная еда на этот вечер.

Многие учителя теперь работают по совместительству — например, девушка Айвена, которая, помимо работы в школе, ещё присматривает за детьми. Он считает, что правительство должно больше ценить тех, кто работает в государственном секторе.



АЙВЕН: Эти люди, которые проводят свою жизнь, ежедневно заботясь на работе о других, особенно о наиболее уязвимых людях, они не получают… О них самих никто не заботится. И это не только разочаровывает. Это означает, что многие из нас уже хотят уехать — и не просто переехать из дома, а уехать за границу. Об этом думают и в моей в семье, вы знаете — про переезд в Австралию, Новую Зеландию, Америку. Потому что это просто лучший вариант.

Почти треть учителей увольняются, проработав менее пяти лет, чтобы найти новую работу.



КОРРЕСПОНДЕНТ: Частный сектор создаёт более привлекательные предложения, в то время как государственные школы изо всех сил пытаются заполнить вакансии. Профсоюзы заявляют о безвыходной ситуации, которая ставит стандарты образования под угрозу.

Дата выхода в эфир 24 января 2023 года.