Две минуты до ядерной войны – Tagesspiegel напомнил о норвежском ракетном инциденте 95 года

25 января 1995 года произошёл инцидент, который поставил мир на грань ядерной войны, пишет Der Tagesspiegel. В Норвегии была запущена канадская метеорологическая ракета для изучения северного сияния, но российские радиолокационные системы распознали её как американскую баллистическую ракету Trident с ядерной боеголовкой. Это был первый случай в истории, когда глава ядерной державы — в данном случае экс-президент РФ Борис Ельцин — активировал так называемый ядерный чемоданчик, рассказывает немецкое издание.



AP

Карибский кризис считается тем моментом в истории, когда мир оказался ближе всего к началу ядерной войны, но это не совсем так, пишет Der Tagesspiegel. Дело в том, что 25 января 1995 года, ровно 28 лет назад, схожая ситуация возникла в Норвегии. В тот день радиолокационная станция на северо-западе РФ засекла ракету, которая по своей траектории полёта напоминала американскую баллистическую ракету Trident, запущенную с подводной лодки.

Сразу же возникло подозрение, что она может быть оснащена ядерной боеголовкой, подрыв которой на большой высоте создаст электромагнитный импульс и полностью вырубит всю российскую радиолокационную инфраструктуру. По имевшимся предположениям, за этим должна была последовать уже настоящая ядерная атака американцев.

На самом же деле в тот день на севере Норвегии был произведён запуск канадской метеорологической ракеты Black Brant XII для изучения северного сияния. Об этом своевременно оповестили российское министерство иностранных дел, но оно не передало информацию военным.

Это стало единственным случаем в истории, когда ядерная держава активировала так называемый ядерный чемоданчик. В данном случае это сделал экс-президент РФ Борис Ельцин. 10-минутный интервал, в течение которого в случае реальной атаки была возможность нанести ответный удар, уже сократился до двух минут. И тут радар показал, что ракета летит не в сторону России.

Неизвестно, что конкретно думали и чувствовали участники тех событий. Наверняка сыграло роль то, что холодная война к тому моменту уже закончилась и не было никаких признаков того, что США собираются нанести ядерный удар по России. Если бы схожая ситуация произошла, скажем, за пять или шесть лет до этого, она могла бы вызвать совсем другую реакцию, которая, возможно, привела бы к уничтожению человечества. Сегодня «ядерный чемоданчик» Ельцина выставлен в «Ельцин Центре» в Екатеринбурге, а новую версию устройства носят за главой Кремля Владимиром Путиным.