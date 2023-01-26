Объемные, с челкой и плетеные: эффектные прически в стиле балеткор на средние и длинные волосы

Прически, вдохновленные образом популярных балерин, сегодня находится в тренде. Ничего удивительного, ведь простой, но одновременно стильный пучок может выручить в любой жизненной ситуации.

Пучок со свободной челкой

Классический пучок собирается на затылке, хотя последние тенденции предполагают высокое расположение на макушке, а также эксклюзивные варианты с пробором посередине, с челкой или косой. Парикмахеры предполагают подбору укладок, каждая из которых украсит ваш день.

Слегка небрежный, растрепанный пучок может стать идеальным вариантом, если у вас многослойная прическа средней длины. В этом случае нет ничего лучше, чем оставить челку открытой и сочетать ее с прической в стиле балеткор. Это не займет много времени и будет отлично смотреться с праздничным образом, особенно с платьями в романтическом стиле.

Высокая, объемная прическа

Для создания неформального образа бант не обязательно должен быть идеальным, вы можете оставить несколько прядей распущенными, чтобы они падали на лицо, как говорит нам Алекс Сестело, популярный стилист. Она признается, что ее фаворитами остаются самые свободные, и даже нарочито неряшливые шиньоны, так как они смотрятся естественно.

Пучок для круглого или овального лица

Как указывает Алекс Сестело, эффектные пучки в стиле балеткор особенно хорошо подходят для круглых или овальных лиц, поскольку они удлиняют лицо. Для вытянутого лица мы можем компенсировать черты с помощью челки.

Прическа балерины на затылке — самый традиционный выбор для ношения этого банта. Это идеальный выбор, если вы надеваете платье с вырезом на спине, потому что оно будет отлично смотреться с голой спиной. Здесь важно, чтобы волосы имели текстуру и объем, поэтому не стоит забывать использовать текстурирующие средства для укладки.

Эксперты по красоте и парикмахеры говорят, что сегодня балетный пучок стал самым востребованным и модным вариантом, поскольку помогает экономить время и каждый день быть разной. Он подходит для многих случаев, от самых важных встреч до неформальных прогулок.

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Для вечерних прогулок нет ничего лучше, чем оставить выбившимися в несколько прядей чтобы конечный результат наводил на размышление о незавершенности и творческом поиске. Вы можете сделать такую укладку самостоятельно менее чем за пять минут, и в этом ее бесспорное преимущество.

Идеальная прическа для тонких волос

Балетный пучок подходит для всех типов лиц, если вы решили поиграть с высотой, пробором, объемом прически. То же самое касается и типа волос. Пучок можно сделать даже на очень вьющихся волосах, прекрасно будет смотреться и на жестких волосах. Он также будет отлично смотреться с челкой.

Не важно, средние или длинные волосы волосы у вас, все равно будет смотреться прекрасно. Сочетайте этот пучок как с нарядами для вечеринок, так и с повседневными образами. Идеальный вариант для занятых девушек, которые не могут проводит с плойкой по несколько часов в день.

Балетный пучок с шарфом

Смело дополняйте балетный пучок свой лук элегантным шарфом или повязкой на голову. Можно выбрать любой отрезок элегантной ткани, например, бархата, или добавить на него украшения по своему вкусу. В зависимости от выбранного декора, такая прически может быть адаптирована к любой ситуации, от занятий спортом до посещения театра.

Заключение

Если вы относились к пучкам, как к простым и легкомысленным прическам, которые подходят только для дома, то сильно ошибались. Элегантные пучки украсят в любой ситуации, позволят себя чувствовать королевой на вечеринке или выглядеть свежо на вечернем свидании. А главное – можно менять образ каждый день, не тратя много сил или времени, а также не прибегая к кардинальным изменениям имиджа.