 

В Нижнем Тагиле подростки избили одноклассницу в школьном туалете

26.01.2023, 11:37, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В одной из школ Нижнего Тагила разыгралась настоящая драма. Подростки в школьном туалете устроили разборки с одноклассницей, сообщает URA.RU. Над девочкой издевались и заставляли целовать ботинок, а инцидент записали на видео.

Во время издевательств одна из девочек ударила сверстницу по лицу. Как сообщает VSE42.RU, причиной “разборок” стала кража вейпа.

О происшествии стало известно из соцсетей, так как школьники начали распространять видео издевательств среди друзей. Следователи проводят проверку, после которой, по данным “Царьграда”, могут возбудить уголовное дело.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.10.20 / Меган Маркл и принц Гарри выступили на виртуальном саммите TIME100 Talks

24.12.22 / Конгрессмен Гетц – Зеленского пригласили в конгресс, чтобы «протолкнуть» проблемный законопроект о бюджете

30.05.22 / Скончался ведущий телеканала “Культура” Алексей Бегак

18.08.21 / МВФ ищет мошенников, которые под видом сотрудников Центробанка выманили 40 млрд долларов

18.06.21 / Тайны Эльфийского леса в округе Сан-Диего (США). Обряды с жертвоприношениями, ведьма и дети-призраки

08.11.22 / Красный лук и другие продукты против образования отеков

23.11.21 / Певица и актриса Наталия Орейро захотела записать дуэт с Волочковой

08.08.22 / Жители Екатеринбурга массово жалуются на смог и запах гари по всему городу

16.06.21 / Скандалы: Богачи пакуют чемоданы

12.04.21 / Трех богатырей былинных русские украли с Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика