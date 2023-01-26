В Нижнем Тагиле подростки избили одноклассницу в школьном туалете
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В одной из школ Нижнего Тагила разыгралась настоящая драма. Подростки в школьном туалете устроили разборки с одноклассницей, сообщает URA.RU. Над девочкой издевались и заставляли целовать ботинок, а инцидент записали на видео.
Во время издевательств одна из девочек ударила сверстницу по лицу. Как сообщает VSE42.RU, причиной “разборок” стала кража вейпа.
О происшествии стало известно из соцсетей, так как школьники начали распространять видео издевательств среди друзей. Следователи проводят проверку, после которой, по данным “Царьграда”, могут возбудить уголовное дело.
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