Российский оператор связи введет комиссию за набор телефонного номера

Компания МТС оповестила своих абонентов о вводе комиссии за набор телефонного номера.

Оператор связи пояснил такое решение ростом расходов, связанных с оцифровкой сигналов координатно-шаговой моторизированной телефонной станции, которая с дореволюционных времен всё ещё используется в главном колл-центре МТС для маршрутизации звонков в абонентскую службу.

– Друзья! У нас трагическая новость! Компанию МТС покинул генеральный клининг-менеджер, который регулярно убирал пыль со старинного устройства, а также смазывал солидолом его элементы. Мы не смогли найти специалиста аналогичной квалификации и направили всех сотрудников офиса на курсы повышения квалификации. Из бюджета компании на эти цели был выделен 1 млрд рублей. Сейчас наступило время потуже затянуть пояса. Спасибо за понимание! Всегда с вами, ваш МТС, – сообщили абонентам в СМС-сообщении.

Принцип тарификации, который компания заложила для расчёта комиссии, использует принципы нечёткой логики, а также гравитационную постоянную Планка для расчета среднего смещения торсионного поля, которое квант преодолевает между электронами в процессе маршрутизации цифрового сигнала на расстояние между конечным абонентом и моторизированной координатно-шаговой АТС центрального офиса компании. Таким образом средняя комиссия за любой вызов составит всего около 1 процента от суммы расходов абонента при наборе телефонного номера.

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