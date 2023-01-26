МО Белоруссии: Перебазирование авиации на аэродромы в России отрабатывается на учениях РГВ

Перебазирование на аэродромы в РФ российских и белорусских авиаподразделений отрабатывается в ходе учений региональной группировки войск (РГВ), сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии.

В ведомстве отметили, что в рамках летно-тактического учения вооруженных сил РФ и Белоруссии отрабатываются вопросы перебазирования авиационных подразделений на оперативные аэродромы на территории России, передает ТАСС.

Там добавили, что авиационные экипажи также действуют в качестве контрольных целей для проверки дежурных сил по ПВО, а на полигоне Брестский вертолетные экипажи обеспечили десантирование подразделений спецназа.

Напомним, 16 января в Белоруссии начались совместные летно-тактические учения с подразделениями ВС Белоруссии и России, входящими в состав авиационного компонента региональной группировки войск.

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