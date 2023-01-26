 

IBM уволит почти 4000 сотрудников

26.01.2023, 10:55, Разное
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Агентство Блумберг сообщает, что американская International Business Machines сократит свой штат на 1,5% или примерно на 3900 сотрудников, по словам финансового директора компании Джеймса Кавано (James Kavanaugh).

В интервью, данном в среду, финансовый директор Джеймс Кавано заявил, что сокращения затронут около 3900 человек. Сокращения коснутся сотрудников, оставшихся после выделения компании из IBM. Агентство заявило, что под сокращение попадут сотрудники, которые остались за бортом после выделения компании (из IBM – ред.). По подсчетам Кавано, общая численность сотрудников компании составляет около 260 000 человек. Соответственно, сокращения затронут 1,5% сотрудников.

Финансовый директор заявил, что IBM продолжит набирать сотрудников из отраслей, переживающих более высокие темпы роста. IBM опубликовала свои годовые финансовые результаты в четверг вечером. Чистая прибыль компании снизилась в три с половиной раза до 1,6 миллиарда долларов, в то время как выручка выросла на 5,5%, достигнув 60,5 миллиарда долларов. В четвертом квартале чистая прибыль увеличилась на 16,2% до 2,7 миллиарда долларов. Выручка незначительно снизилась до 16,7 миллиарда долларов, однако она оказалась выше ожидаемых 16,1 миллиарда.

Акции IBM упали почти на 2 процента после закрытия торгов. International Business Machines – так называется базирующаяся в США фирма по производству аппаратного и программного обеспечения. Она имеет представительства в более чем 175 странах.


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