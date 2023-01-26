Кайли Миноуг, звезда “Эмили в Париже” Эшли Парк, Энн Хэтэуэй с мужем и другие на показе Valentino в Париже

Минувшим вечером, 25 января, в рамках Недели высокой моды в Париже показали весенне-летнюю кутюрную коллекцию Valentino. Разумеется, модное событие не обошлось без звездных гостей, среди которых были замечены певица Кайли Миноуг, звезда отгремевшего сериала “Эмили в Париже” Эшли Парк, актриса Энн Хэтэуэй с супругом Адамом Шульманом, подруги-супермодели Тина Кунаки и Рози Хантингтон-Уайтли, которые на днях вместе позировали на закрытой вечеринке Gucci, эпатажная Doja Cat, появившаяся на недавнем показе Schiaparelli в нетривиальном наряде из 30 тысяч кристаллов, и многие другие.

Отметим, что для Энн Хэтуэй и Адама Шульмана, которые вместе уже более 10-ти лет, это был крайне редкий совместный выход в свет. У пары двое общих сыновей — 6-летний Джонатан Роузбэнкс и 3-летний Джек.

Энн Хэтэуэй и Адам ШульманРози Хантингтон-УайтлиЭшли ПаркКайли МиноугТина КунакиDoja Cat