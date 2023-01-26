 

Кайли Миноуг, звезда “Эмили в Париже” Эшли Парк, Энн Хэтэуэй с мужем и другие на показе Valentino в Париже

26.01.2023, 10:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Минувшим вечером, 25 января, в рамках Недели высокой моды в Париже показали весенне-летнюю кутюрную коллекцию Valentino. Разумеется, модное событие не обошлось без звездных гостей, среди которых были замечены певица Кайли Миноуг, звезда отгремевшего сериала “Эмили в Париже” Эшли Парк, актриса Энн Хэтэуэй с супругом Адамом Шульманом, подруги-супермодели Тина Кунаки и Рози Хантингтон-Уайтли, которые на днях вместе позировали на закрытой вечеринке Gucci, эпатажная Doja Cat, появившаяся на недавнем показе Schiaparelli в нетривиальном наряде из 30 тысяч кристаллов, и многие другие.

Отметим, что для Энн Хэтуэй и Адама Шульмана, которые вместе уже более 10-ти лет, это был крайне редкий совместный выход в свет. У пары двое общих сыновей — 6-летний Джонатан Роузбэнкс и 3-летний Джек.

Энн Хэтэуэй и Адам ШульманРози Хантингтон-УайтлиЭшли ПаркКайли МиноугТина КунакиDoja Cat


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.11.20 / Феномен «предчувствие катастрофы» или настоящее предвидение будущих событий

10.01.23 / Гороскоп на неделю с 9 по 15 января 2023 года

09.08.22 / Мнение: Взрывы на аэродроме в Новофедоровке

05.04.21 / Доктор Рошаль похвалил Навального за начало лечебного голодания

06.01.23 / Производитель выкупил Mercedes W123, прошедший 2 млн километров без ремонта, и уничтожил его

14.01.22 / Глава Роспотребнадзора назвала главную опасность омикрон-штамма коронавируса

24.08.20 / Девушка отправила сообщение умершему брату и неожиданно получила ответ

31.01.22 / Кедми назвал «металлоломом» поставляемое на Украину вооружение из Британии

25.08.22 / Corriere della Sera – мировой энергетический кризис начался задолго до российской спецоперации на Украине

08.02.22 / Снова в поиске – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика