В Европе зреет ещё один конфликт — хрупкий мир на Балканах снова под угрозой

Над Европой нависла угроза второго вооружённого конфликта на её территории: на Балканах, где с югославских войн остались «незалеченные раны», вновь начала обостряться напряжённость, предупреждает Bloomberg. Как отмечается в материале агентства, риск эскалации особенно высок именно сейчас, когда и Россия, и ЕС заняты Украиной.



AP

Пока союзники Украины спорят о том, какие шаги теперь необходимо предпринять, чтобы помочь Киеву сопротивляться российским войскам, в другом регионе на пороге НАТО продолжает сохраняться нерешённая проблема, на которую альянсу тоже стоило бы обратить внимание, пишет сайт Bloomberg.

Этот регион — Балканы, и само его название стало своеобразным синонимом для политической и межэтнической нестабильности. Между тем, в последнее время дела на полуострове идут всё хуже, констатируют корреспонденты агентства. Как напоминают журналисты, напряжённость обострилась летом, когда власти Косова обязали проживающих на его территории сербов получить личные документы и автомобильные номера такого же образца, как у албанцев, составляющих этническое большинство. В конце декабря жители северных районов частично признанной республики даже начали возводить баррикады на улицах и вступать в стычки с полицией, из-за чего пришлось вмешаться президенту Сербии Александру Вучичу.

Для стороннего наблюдателя проблема может показаться пустяковой — но в этой «пронизанной раздорами и взаимным недоверием пороховой бочке даже крохотная искра может превратиться в мощный пожар», подчёркивают журналисты Bloomberg.

Как сообщил агентству на условиях анонимности дипломат из Белграда, в последние месяцы Европа откровенно «флиртовала с перспективой ещё одного конфликта», что глубоко его шокировало. Другой сотрудник дипведомства, работающий в Приштине, заявил, что баррикады напомнили ему о том, как в 1990 году начиналась война между Сербией и Хорватией.

Вучич, который «пользуется поддержкой Путина», уже не раз в прошлом обвинял своих противников в попытках разжечь конфликт в Косове — и он уже признал, что те декабрьские вечера стали для него одним из самых сложных испытаний в жизни, говорится в материале Bloomberg. «Всё это могло обернуться тотальной катастрофой, — подчёркивал лидер Сербии в интервью в середине января. — Я был очень напуган».

Признаки того, что в регионе зреет что-то более серьёзное, стали напоминанием о «незалеченных ранах, оставшихся после предыдущего военного конфликта в Европе», и то, что они дают о себе знать именно сейчас, когда на континенте снова идут боевые действия — отнюдь не случайность: поскольку ЕС, НАТО и РФ сейчас заняты Украиной, премьер-министр Косово Альбин Курти решился на такие шаги, которые его предшественники предпочитали избегать, опасаясь ответных мер, поясняют корреспонденты Bloomberg. Сербия же тем временем пытается «жонглировать» отношениями с ЕС и Россией, на которых сказался украинский кризис.

«Вучич оказался в уязвимом положении, потому что его старый союзник Путин ведёт боевые действия, но уязвимо сейчас и Косово, ведь повестка Брюсселя практически целиком заполнена конфликтом, — пояснил в разговоре с Bloomberg профессор политологии Загребского университета Жарко Пуховский. — Напряжённость, которая начала создаваться несколько месяцев назад, стала теперь статусом-кво, и это очень тревожный момент».

Балканы, которые ещё со времён Османской империи остаются самым взрывоопасным регионом Европы, ныне во многом проявляют свои старые качества: Босния и Герцеговина пребывает в парализованном состоянии из-за своего трёхчастного правительства, сформированного мирным договором 1995 года — а глава сербской части страны, также поддерживающий тесные отношения с Кремлём, постоянно угрожает выйти из её состава; правительство вступившей в НАТО в 2017 году Черногории недавно было признано в США «гибридным режимом»; а из Албании снова, как и много лет назад, разбегается население, перечисляют авторы статьи.

Тем временем в Косове сохраняется хрупкий мир, но его поддержание требует больших усилий, продолжают журналисты. «Сербия считает Косово своим, колыбелью собственной государственности — то есть смотрит на него во многом так же, как Путин на Украину», — отмечают они. Как напоминают авторы, с тех пор как НАТО смогло вытеснить из региона армию югославского авторитарного лидера Слободана Милошевича на излёте 90-х годов, там регулярно вспыхивают конфликты между албанцами и проживающим главным образом на севере сербским меньшинством, численность которого составляет около 100 тыс. человек.

Процесс примирения между ними застопорился в 2008 году, когда Приштина в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии, пишут корреспонденты Bloomberg. Хотя создание отдельного косовского государства поддержала примерно половин планеты, включая США и подавляющее большинство членов ЕС, Россия, Китай и сама Сербия признавать Косово отказались.

Главной целью как для Приштины, так и для Белграда является вступление в ЕС, отмечается в материале Bloomberg. По информации агентства, в Брюсселе чётко дают понять, что успешно двигаться к интеграции они смогут лишь в том случае, если наладят отношения — и европейские эмиссары уже долгое время давят на обе столицы, добиваясь, чтобы они подписали предложенное Евросоюзом мирное соглашение. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отмечал 23 января, что достижение договорённостей будет единственным способом «разорвать порочный круг кризисов в регионе и сократить риск дальнейшего обострения». Вучич в тот же день сообщил журналистам, что Сербии придётся воспринять инициативу Брюсселя всерьёз, подчёркивается в статье.

Вместе с тем, в ближайшее время мирного урегулирования, похоже, не произойдёт: для того чтобы сохранять всё более шаткий мир, НАТО до сих пор сохраняет в Косове контингент численностью 3800 военнослужащих — и, как показали недавние события, их присутствие действительно необходимо, пишут журналисты Bloomberg. «Такая ситуация может сохраняться многие годы, — отметил в интервью агентству Жарко Пуховский. — И при этом всё зависит от того, не разожгут ли несколько пьянчуг что-то гораздо более страшное».

Ко всему прочему Сербию и Косово сейчас возглавляют лидеры, которые в политическом плане являются практически полными противоположностями, пишут журналисты Bloomberg. Как поясняют они, 52-летний Вучич, который при Милошевиче занимал пост министра информации, укрепил свои позиции, одержав убедительную победу на выборах в прошлом году, и уже давно успешно практикует политическую эквилибристику, сохраняя движение в сторону ЕС, но при этом поддерживая отношения с Россией; впрочем, после начала боевых действий на Украине делать это стало сложнее — Вучич осудил Москву, но при этом не поддержал антироссийские санкции ЕС, а его правительство не стало рвать связи со страной.

В свою очередь, 47-летний Курти — радикал левого толка, который когда-то был политическим заключённым в Сербии — выступает против нынешней сделки между Белградом и Приштиной, заключённой под эгидой ЕС в 2013 году. На втором сроке премьерства он сделал приоритетной целью укрепление суверенитета Косова — пусть даже ценой обострения конфликта с сербами. Косовская оппозиция, впрочем, критикует главу правительства за разжигание протестов и считает его непредсказуемой фигурой. Последним проявлением политики Курти и стало форсирование проблемы автомобильных номеров и документов, рассказывают авторы.

27 декабря Вучич отправился в местечко Рашка, расположенное чуть севернее разделённого между Сербией и Косовом города Митровица. Там он обратился к местным сербам с призывом разобрать баррикады — и они к нему прислушались. Вместе с тем, как через несколько недель подчеркнул сербский лидер в интервью СМИ, уровень напряжённости до сих пор превышает норму на порядок. Регион обязан сохранить мир, поскольку «любой другой сценарий приведёт нас прямиком в пропасть», приводит Bloomberg слова президента.