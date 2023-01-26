Сотрудники британских медучреждений страдают от проявлений расизма

Как показывают опросы, ситуация в Великобритании с оскорблениями и дискриминацией медицинского персонала, внешность которого отличается от европейской, за последние пять лет не улучшилась. Около трети медицинских работников из числа темнокожих и представителей этнических меньшинств во время своей работы сталкивались с проявлениями расизма или различных издевательств, что зачастую вынуждает их искать другую работу, пишет The Independent.



AP

Около трети медицинских работников в Великобритании из числа темнокожих и представителей этнических меньшинств во время своей работы сталкивались с проявлениями расизма или различных издевательств и оскорблений, сообщает The Independent. По их мнению, администрация медицинских учреждений не справляется с тем, чтобы искоренить «системный» уровнень дискриминации.

Как показывают опросы, ситуация с издевательствами и оскорблениями медицинского персонала, внешность которого отличается от европейской, за последние пять лет не улучшилась. Почти 30% из них заявили, что в прошлом году они сталкивались с преследованиями и дискриминационным отношением. Соответствующий показатель среди сотрудников со светлой кожей при этом составил около 20%, говорится в статье.

Согласно статистике, представители этнических меньшинств и люди с тёмной кожей составляют около четверти от всего медицинского персонала в Великобритании, но при этом их доля среди администрации на более высоком уровне управления, то есть среди занимающих руководящие посты, составляет всего 10%, сообщается в официальных отчётах Национальной системы здравоохранения (NHS).

Одна из медсестёр рассказала в беседе с журналистами The Independent, что была вынуждена уйти с работы, поскольку регуляно подвергалась издевательствам из-за своего цвета кожи. Ещё одна её коллега по той же причине ушла на работу в частный сектор. По её словам, та дискриминация, с которой она столкнулась в государственном медучреждении, сильно повлияла на её психическое здоровье.

«Расизм вытесняет медсестер из NHS», — сказала в интервью The Independent Неоми Беннет, которая основала в 2020 году организацию «За равенство для темнокожих медсестёр». По её словам, эта проблема в Великобритании достигла «уровня пандемии». С момента своего создания эта организация уже возбудила около 200 дел о предполагаемом расизме в отношении ряда подразделений NHS, сообщается в статье.

«Я изо дня в день вижу последствия расовых издевательств и то, как это влияет на медсестёр по всей Великобритании. Издевательства над темнокожими медсёстрами достигли уровня пандемии и остаются безнаказанными», — подчеркнула также Беннет, предупредив, что отрицание этой проблемы подвергает дополнительному риску как медицинский персонал, так и обращающихся за помощью пациентов.

По её мнению, проблема расизма в NHS носит «системный» характер и является «глубоко укоренившейся», поэтому с ней сложно бороться. Данные внутреннего опроса NHS также показывают, что наиболее распространённым типом дискриминации среди всех сотрудников был расовый признак. При этом женщины из числа национальных меньшинств подвергались наивысшему уровню дискриминации в 2022 году, однако другие виды дискриминации по сравнению с 2016 годом сократились.

В апреле 2022 года британское правительство пообещало устранить разрыв в оплате труда между представителями различных этнических групп в системе NHS после соответствующего отчёта, который предоставила комиссия по расовым и этническим различиям. Однако последние данные показывают, что сотрудники с европейским типом внешности по-прежнему имеют значительно больше шансов быть нанятыми, чем их коллеги из числа национальных меньшинств, в более чем 2/3 подразделений NHS, пишет The Independent.

При этом медицинские сотрудники из числа темнокожих и представителей этнических меньшинств, как показывает статистика, гораздо чаще подвергаются дисциплинарным взысканиям, сообщается в статье.

В свою очередь, официальный представитель NHS пообещал продолжать борьбу с любыми типами дискриминации: «Хотя наш последний отчёт о равенстве показывает, что мы добились прогресса в некоторых областях NHS, однако совершенно неприемлемо, чтобы кто-либо сталкивался с расизмом, дискриминацией или предрассудками на работе», — подчёркивается в официальном заявлении.

По его словам, NHS также тесно сотрудничает с регулирующими органами, чтобы выявлять эту проблему и бороться с ней, и поддерживает инициативы на местах для внедрения дальнейших мер по улучшению ситуации, заключает The Independent.